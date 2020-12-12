В Париже задержали более двух десятков манифестантов

В Париже полиция задержала 24 участника манифестации, выступавших против законопроекта "О глобальной безопасности", сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"В Париже в ходе акции протеста уже задержаны 24 человека, у них изъяты запрещенные на демонстрациях предметы", - написал министр в Twitter.

Участники протестной акции выступают против статьи 24 законопроекта. Она предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что документ "посягает на свободу слова и свободу собраний".

Основным местом сбора для противников законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, стала площадь Шатле. Далее колонна двинулась в направлении площади Республики.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении в январе серии консультаций всех заинтересованных сторон с целью улучшения условий работы французской полиции, передает телеканал France24. Наблюдатели полагают, что президент выбрал решение, которое, по его мнению, позволит разрядить взрывоопасную ситуацию и поможет добиться примирения между французской общественностью и силами правопорядка.