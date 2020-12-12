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12.12.2020,  
14:45
Текст:  Тимур Алимов

В США назвали пять особенностей Су-57, угрожающих НАТО

Российский истребитель Су-57 обладает передовыми возможностями, которые могут угрожать силам Североатлантического альянса. Такое мнение высказал обозреватель журнала The National Interest Марк Эпископос, выделив пять главных особенностей российского самолета пятого поколения.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Первое, на что указал автор, "великолепная аэродинамика и сверхманевренность". Трехмерное управление вектором тяги, способность развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа и дальность полета делают истребитель высокоэффективным в различных сценариях воздушного боя.

Фото: Михаил Бобылев/РИА Новости
Ставка на маневренность: названо важное преимущество Су-57

Номенклатура применяемого вооружения служит еще одним преимуществом Су-57. Самолет, предназначенный в основном для завоевания превосходства в воздухе, оснащается мощным арсеналом ракет "воздух-воздух" с впечатляющими дальностями поражения. Однако Су-57 способен наносить удары и по наземным объектам ракетами и управляемыми бомбами. Наконец, истребитель выступает и носителем гиперзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Инновационная авионика Су-57 делает его угрозой для "особо ценных воздушных целей". Разнообразная электроника упрощает обнаружение самолетов противника, включая "невидимки", на дальних расстояниях и предлагает пилоту наиболее эффективные варианты атаки.

Усиливает боевые возможности истребителя беспилотный аппарат "Охотник" - как отмечает Эпископос, это "верный ведомый" Су-57, помогающий ему в разведывательных задачах и передаче данных. "Охотник" также может и наносить удары.

Дополняет все перечисленные особенности стоимость самолета, заключает обозреватель. По его словам, за последние годы удалось существенность снизить цену Су-57, что значительно оптимизирует серийное производство самолета и делает машину конкурентоспособной на международном рынке.

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Фото: Михаил Бобылев/РИА Новости
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