Указ губернатора Владимирской области от 10 декабря 2020 года № 336 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив пункт 43 в следующей редакции:

"43. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, дополнительные общеобразовательные программы, основные образовательные программы среднего профессионального образования, а также частным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, основные образовательные программы среднего профессионального образования, принять решения по реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также частным организациям, реализующим образовательные программы основного общего и среднего общего образования, принять решения о выходе образовательных организаций на каникулы с 21.12.2020.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







