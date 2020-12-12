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12 декабря 2020 г.

Постановление правительства Вологодской области от 8 декабря 2020 года № 1453 "О внесении изменения в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" изменение, дополнив пунктом 32.1 следующего содержания:

"32.1. В период действия режима функционирования "Повышенная готовность" главным распорядителям средств областного бюджета, государственным учреждениям области, Комитету государственного заказа области (А.А. Торопов), Департаменту финансов области (В.Н. Артамонова) обеспечить организацию оперативной закупки лекарств и средств индивидуальной защиты у поставщиков, в том числе посредством 35-50-процентного авансирования закупки.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А.Кувшинников



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