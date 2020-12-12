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12 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Вологодской области от 11 декабря 2020 года № 279 "Об организации рабочего (служебного) времени 31 декабря 2020 года"

Дата подписания 11 декабря 2020 г.
Опубликован 12 декабря 2020 г.
Вступает в силу 11 декабря 2020 г.

В целях рациональной организации рабочего (служебного) времени постановляю:

1. Департаменту управления делами Правительства области организовать работу по привлечению к работе 26 декабря 2020 года с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации:

лиц, замещающих государственные должности области в Правительстве области;

лиц, замещающих должности руководителей органов исполнительной государственной власти области, и лиц, замещающих должности государственной гражданской службы области в Правительстве области;

работников Правительства области.

2. Органам исполнительной государственной власти области с учетом необходимости обеспечения бесперебойного осуществления соответствующих видов деятельности организовать работу по привлечению к работе 26 декабря 2020 года с предоставлением дня отдыха 31 декабря 2020 года в отношении лиц, замещающих должности государственной гражданской службы области в данных органах, а также в отношении работников подведомственных государственных учреждений.

3. Государственным органам области, органам местного самоуправления, предприятиям и организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям рассмотреть возможность предоставления дня отдыха 31 декабря 2020 года в порядке, аналогичном установленному пунктом 1 настоящего постановления.

4. Департаменту труда и занятости населения области обеспечить консультирование работодателей и работников по вопросу предоставления дня отдыха 31 декабря 2020 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению (опубликованию) на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Губернатор области О.А.Кувшинников



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