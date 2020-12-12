Указ главы Республики Саха (Якутия) от 9 декабря 2020 года № 1559 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) абзац десятый пункта 1 признать утратившим силу;

2) в пункте 2:

а) подпункт "р" после слов "спортивной подготовки" дополнить словами ", спортивных залов и крытых манежей для занятий граждан оздоровительной гимнастикой, скандинавской ходьбой и бегом с 06.00 часов до 10.00 часов";

б) дополнить подпунктом "с" следующего содержания:

"с) компьютерных клубов, залов при условии соблюдения регламента организации работы компьютерных клубов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), утвержденного Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).".

2. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, изменение, изложив подпункт "а" подпункта 7 пункта 3.1 в следующей редакции:

"а) предприятия оптовой и розничной торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг:

в период с 10 по 31 декабря 2020 года:

санитарную уборку в течение дня;

ежедневную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств после закрытия объектов для посетителей;

с 1 января 2021 года:

помещений площадью свыше 400 кв. м - по понедельникам с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов;

помещений площадью менее 400 кв. м - по воскресеньям с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов;".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 2, который вступает в силу с 10 декабря 2020 года.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







