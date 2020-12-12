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12 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 декабря 2020 года № 210-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

Дата подписания 11 декабря 2020 г.
Опубликован 12 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов


Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 декабря 2020 года № 210-ПГ

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Подпункт 5.5 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.5. мероприятий, проводимых учреждениями культуры (проведение мероприятий в закрытых помещениях допускается при соблюдении следующих условий: продажа билетов не более 50% от проектной вместимости зала и соблюдение социального дистанцирования (исключающее смену мест зрителями зала)), с учетом требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.".

2. Пункт 5 приложения № 6 к указанному постановлению дополнить абзацем следующего содержания:

"Проведение новогодних, рождественских мероприятий с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года может быть организовано исключительно в помещениях образовательных организаций по классам (группам) при соблюдении условий нахождения в одном помещении не более 30 человек с использованием средств индивидуальной защиты (маски) без присутствия родителей и других приглашенных гостей.".



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