Американский генерал назвал Россию великой державой

Высокий профессионализм вооруженных сил и их способность решать поставленные задачи оставляют за Россией статус великой державы. Такое мнение в интервью газете The Wall Street Journal выразил глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли.

По его словам, российские военные, "без сомнений, очень хороши", в том числе благодаря способности решать боевые задачи нетрадиционными способами.

Генерал назвал их "вызовом и угрозой" для США, которые "нельзя недооценивать". "Россия - великая держава, - заключил Милли. - Это не вызывает сомнений с учетом их возможностей".