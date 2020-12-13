Эпидемиолог перечислила долгосрочные последствия COVID-19

Переболевшие коронавирусной инфекцией могут ощущать слабость, чувство жжения в груди, у них наблюдается кашель, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, а также головная боль.

Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19. Также человек может отмечать какие-то когнитивные нарушения, например, снижение памяти, концентрации внимания, - цитирует эксперта РИА Новости.

Эпидемиолог добавила, что некоторые пациенты отмечают у себя названные состояния в течение длительного времени. Именно поэтому существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а дать время на восстановление организма.

Напомним, ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что наиболее часто у перенесших коронавирус наблюдаются проблемы, связанные с изменением артериального давления.

А врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал последствия COVID-19, которые могут остаться на всю жизнь. В их числе выраженная слабость, постоянное ощущение покалывания в конечностях, озноб и нехватка воздуха. Он добавил, что вероятность развития последствий COVID-19 зависит от возраста пациента, тяжести перенесенного заболевания и общего состояния до болезни.