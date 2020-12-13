Лондон и ЕС так и не договорились по условиям Brexit

Менее трех недель остается до развода Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с Европейским Союзом. Изнурительный, длящийся уже без малого год, процесс этого беспрецедентного события основательно измотал не только участвующих в нем высокоранговых политиков, но больше всего граждан страны, подавшей на развод. Изначальная эйфория британцев, возжелавших свободы и независимости от Евросоюза, чем дальше тем больше перерастает в вопрос: в самом ли деле одиночное плавание туманного Альбиона не наткнется на рифы и скалы?

Сегодня Британия еще не вкусила и не распробовала "брекзит", который был продан нации как беспроигрышная ситуация. Было обещано, что Британия останется в едином рынке - но этого не случилось. Не случилось "беспрепятственной" торговли с ЕС. Было обещано сэкономить миллиарды фунтов стерлингов на платежах Европейскому союзу - по всей стране проехал автобус с рекламой, убеждавшей в этом граждан Великобритании. Однако, как выяснилось, на самом деле Brexit обойдется Соединенному Королевству в миллиарды фунтов стерлингов.

Если переговоры с Евросоюзом завершатся ничем, что день ото дня становится все большей реальностью, то для Британии ситуация резко ухудшится. Доказательством этому стал провал в переговорах с ЕС в минувшую пятницу, после чего британские финансовые биржи зашатались: фунт стерлингов упал почти до уровня американского доллара.

Если же спуститься к чисто житейской ситуации в Британии, то и здесь нет просвета. При сценарии Брекзита без сделки экономисты предсказывают повышение цен на продукты питания, поступающие в Британию из Евросоюза, и постепенное исчезновения с прилавков супермаркетов целого ряда товаров, производившихся в ЕС. Есть и другая страшилка: многокилометровые, длящиеся по нескольку суток заторы на дорогах, по которым из портов будут идти в города и веси многотонные рефрижераторы, везущие продукцию из Европы. Местное население, проживающее в домах, примыкающих к автомагистрали, вынуждено будет смириться с выхлопами гигантских грузовиков и с лужами шоферских "туалетов" на обочинах.

Теперь о самих британцах, которым выпала доля перестать быть европейцами. Перебравшиеся в страны ЕС британские пенсионеры будут получать государственные пенсии от Соединенного Королевства в странах своего пребывания. Однако размер пенсий станет известен только после переговоров Британии с Евросоюзом. Одним из важнейших вопросов для пожилых экспатов остается здравоохранение. Пока принято решение, что британские граждане, проживавшие в ЕС до окончания 2020 года, и евросоюзовские граждане, проживающие сегодня в Соединенном Королевстве, будут по-прежнему пользоваться услугами врачей и обследоваться в больницах по месту жительства.

Однако грядут потери: если в период членства Британии в Евросоюзе путешествующим по странам ЕС британцам было радушно предоставлено обследование и лечение в местных больницах, то после "брекзита" карточка медицинской страховки прекращает свое действие. Лечение в зарубежных больницах за свой счет может обернуться для британских отпускников неподъемной суммой. Право на бесплатную медицину получат в странах Евросоюза только британские студенты. Разорением для приехавших в ЕС туристов с Альбиона может стать мобильная связь: для граждан ЕС цена останется прежней, тогда как гражданам Британии звонки влетят в копеечку.

Привычные для британцев экспресс-коридоры для паспортного контроля в аэропортах ЕС, предназначенные для граждан, входящих в него стран, со следующего года станут для прилетающих из Соединенного Королевства недоступными. Стоять придется в долгих очередях с "остальными". Пограничники Евросоюза будут к тому же тщательно изучать документы британских путешественников. Однако Испания и Португалия, вероятно, сделают исключение для граждан Соединенного Королевства в благодарность за то, что Альбион поставляет им рекордное число туристов.

В Европу британцы привыкли приезжать, как домой. С 1 января 2021 года гостеприимство ЕС усохнет - в действие вступит положение, позволяющее гражданам Великобритании находиться в Шенгенской зоне лишь 90 дней из каждых шести месяцев года. 2021-й год станет для жителей Альбиона последним годом поездок в Европу без виз.

Британские политологи предрекают сегодня, что Британии не удастся сохранить тот вес, который она ранее имела в Вашингтоне, поскольку расставшись с Евросоюзом она станет менее полезной для администрации США. Потерю веса предстоит пережить брекзитовской Британии и в глазах других стран. Проигрыш на президентских выборах Дональда Трампа обернется для Великобритании еще одной значительной потерей, так как она лишается в его лице своего лояльного покровителя. Между тем британские СМИ намекают сегодня на то, что победивший на выборах демократ Джо Байден намерен обсудить с руководством Британии ее дальнейшую политику в отношениях с Евросоюзом. Это и понятно: США и Британия всегда считались "кузенами", а родство как ни крути - обязывает.

Финансовые рынки отрапортовали в минувшую субботу, что готовы к обвалу фунта и резкому падению цен на акции британских компаний, если в воскресенье вечером будет объявлен "брекзит" без сделки. Фунт стерлингов приблизился к худшей неделе с сентября, упав до минимума в 1,31 доллара, прежде чем немного восстановился после того, как министр иностранных дел Германии предположил, что переговоры по "брекзиту" могут продолжаться в воскресенье.

Чем же закончится дело? Скудное временное соглашение, согласно которому в лучших британских традициях никогда не спешат решать сегодня то, что можно отложить на завтра, приведет к тому, что переговоры будут продолжаться тихой сапой еще и в последующие годы. ЕС может отказаться от "крайних сроков" и предоставить новому правительству Великобритании пространство и время для проверки бизнеса и общественного мнения.

Британский премьер-министр Борис Джонсон не хочет требовать продления, так как он видел ущерб, нанесенный репутации его предшественницы Терезы Мэй, когда она просила у Евросоюза дополнительное время. Объявление о том, что часы остановились - это проверенный способ найти больше времени для переговоров, при этом ни одна из сторон не теряет лица.

И наконец - полномасштабный разрыв. Этот вариант нельзя исключить, учитывая все опасности очередей на границах, изъятие 350 000 паспортов лондонского Сити для торговли в Европе, рыболовную войну, прекращение обмена данными, визы, необходимые для любой поездки на континент или с континента, как это водилось за "железным занавесом", когда Великобритании внезапно пришлось пересмотреть 600 договоров, участником которых она является в силу членства в ЕС.