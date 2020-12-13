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Рубрика: В мире

Меркель и главы федеральных земель обсудят меры по борьбе с COVID-19

Текст: Юрий Когалов
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит в режиме видеоконференции с главами федеральных земель меры по борьбе с коронавирусом. Как передают местные СМИ, Берлин уже согласовал с регионами введение в стране жесткого карантина, сегодня же будет принято окончательное решение.
Фото: Michael Kappeler / POOL / AFP Фото: Michael Kappeler / POOL / AFP
Фото: Michael Kappeler / POOL / AFP

Как ожидается, новый локдаун может быть введен уже в ближайшие дни (15-16 декабря), а не после католического Рождества, как планировалось ранее.

Фото: Steve Parsons / POOL / AFP
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Предполагается, что в ближайшие недели в частных домах и квартирах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств, причем не более пяти человек в возрасте старше 14 лет (детей эти ограничения не коснутся). На Рождество этот лимит может быть увеличен до 10 человек. Однако встречаться смогут только родственники.

Под вопросом пока остается работа школ и детских садов. Центральные власти настаивают на их закрытии как минимум до 10 января, переводе школьников на дистанционное обучение. Регионы пока не согласны с таким жестким подходом.

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