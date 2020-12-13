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13.12.2020 20:41
Рубрика: Власть

Минобороны РФ сообщило о 4 тысячах военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Оборонное ведомство представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 220 военнослужащих. А общее количество военных, которые, начиная с марта, избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 20 тысяч 787 человек.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По сведениям на вечер 13 декабря, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на COVID-19 сняли с медицинского контроля 78 тысяч 895 военнослужащих. В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 4 тысячи 75 военных, у которых диагностировали опасную инфекцию. 2 тысячи 711 пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят пять человек изолированы по месту службы. Сорок пять лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 254 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 9 человек, в состоянии средней тяжести -15 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 12 тысячам 574 пациентам, более четырех тысяч из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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