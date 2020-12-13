Мужчина открыл стрельбу по участникам митинга в США

В американском городе Олимпия, где в субботу прошли митинги сторонников и противников Дональда Трампа, мужчина открыл огонь по оппоненту. Злоумышленник задержан. О состоянии человека, в которого стреляли, РИА Новости не сообщает.

В полиции рассказали, что среди протестующих есть хорошо вооруженные люди. "В течение дня у нас были эпизодические стычки между демонстрантами. Некоторые из них, похоже, были готовы к насилию", - сообщил подробности сержант Даррен Райт.

Напомним, 12 декабря сторонники противники действующего президента США вышли на улицы Вашингтона. На центральной площади в двух кварталах от Белого дома собралось около двух тысяч человек. Акция носила мирный характер.