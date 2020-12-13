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Новая молодая жена Сергея Шнурова ждет ребенка

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    13.12.2020, 19:23
Текст:   Олег Усков

47-летний фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, у которого уже есть дочь Серафима и сын Аполлон, в третий раз станет отцом. Это стало известно из Instagram музыканта, где он облек новость в стихотворную, по своему обыкновению, форму, отмечая, что карантин они с супругой провели с пользой.

"С живописных ты сошла картин.

Не пойму, за что мне это счастье?

Нам пошел на пользу карантин,

Ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и дён,

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребеночка мы ждем,

Нежно обниму я вас и жарко", -

впадает в лирику певец, снабжая пост небольшим видео будущих ликующих родителей.

Поклонники поздравляют в комментариях.

Шнуров женился в четвертый раз в 2018-м, супруга - дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова Ольга. До нее Сергей восемь лет состоял в браках с Еленой "Матильдой" Мозговой, с бывшим директором питерского герлз-бэнда "Пеп-Си" Светланой Костицыной и Марией Исмагиловой. А так же несколько лет был в отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной, с которой начал встречаться, когда девушке было пятнадцать лет.

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