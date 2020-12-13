Новая молодая жена Сергея Шнурова ждет ребенка

47-летний фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, у которого уже есть дочь Серафима и сын Аполлон, в третий раз станет отцом. Это стало известно из Instagram музыканта, где он облек новость в стихотворную, по своему обыкновению, форму, отмечая, что карантин они с супругой провели с пользой.
"С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошел на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и дён,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко", -
впадает в лирику певец, снабжая пост небольшим видео будущих ликующих родителей.
Поклонники поздравляют в комментариях.
Шнуров женился в четвертый раз в 2018-м, супруга - дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова Ольга. До нее Сергей восемь лет состоял в браках с Еленой "Матильдой" Мозговой, с бывшим директором питерского герлз-бэнда "Пеп-Си" Светланой Костицыной и Марией Исмагиловой. А так же несколько лет был в отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной, с которой начал встречаться, когда девушке было пятнадцать лет.