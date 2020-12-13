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От COVID-19 умер певец и актер Чарли Прайд

Новости
    13.12.2020, 19:33
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/thehill Фото: twitter.com/thehill
Фото: twitter.com/thehill

Легенда кантри, американский певец, актер и автор песен Чарли Прайд умер в Далласе на 87-м году жизни 12 декабря. Как передает Variety, артист, госпитализированный в конце ноября с коронавирусом, скончался от осложнений, вызванных инфекцией.

Коллеги музыканта безутешны в соцсетях.

Прайд, стяжавший славу как один из очень немногих чернокожих, добившихся серьезного успеха (четыре "Грэмми") в кантри, традиционно белой музыке, родился 18 марта 1934 года.

Первый альбом, далее ставший "золотым", выпустил в 66-м. 52 сингла Прайда вошли в Top-10 кантри-чарта Billboard, из них 36 достигали первого места.

Снялся в ряде жанровых проектов, в том числе появляется в сериале "Нэшвилл 99" и музыкальном вестерне "Американский ковбой". Начиная с 50-х песни Прайда прозвучали в двух десятках фильмов и сериалов - от "Аварии" с Куртом Расселом до шоу "Сверхъестественное".

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