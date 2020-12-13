Указ губернатора Псковской области от 12 декабря 2020 года № 213-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 12 декабря 2020 г. № 2370, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 03 декабря 2020 г. № 2270" дополнить словами ", от 12 декабря 2020 г. № 2370";

2) подпункт "в" подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"в) посещение гражданами массовых мероприятий, запрещенных подпунктом "а" настоящего подпункта, ночных клубов (дискотек), иных развлекательных и досуговых заведений, объектов предприятий общественного питания в период с 23.00 до 6.00. Запрет на посещение ночных клубов (дискотек), иных развлекательных и досуговых заведений, объектов предприятий общественного питания не распространяется на случаи посещения:

таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей;

аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе;

библиотек, музеев, музеев-заповедников, картинных и (или) художественных галерей, выставочных залов, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров;

предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, автостанций, аэропорта, автозаправочных станций;";

3) подпункт 20 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"20) физкультурно-спортивным организациям, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) выполнять пункты 1 - 18, 20 - 25 Рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.1.0184-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г.;

б) с 14 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. приостановить тренировочный процесс (в том числе реализацию дополнительных общеразвивающих программ и программ спортивной подготовки) в очной форме для несовершеннолетних (за исключением тренировочного процесса спортсменов высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования, осуществляющих подготовку к официальным спортивным мероприятиям);";

4) подпункт 23 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"23) организациям независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, осуществлять деятельность:

а) с обязательным выполнением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16;

б) при проведении индивидуальных занятий по практическому вождению транспортными средствами с обязательным выполнением следующих условий:

осуществление перед каждым занятием и после каждого занятия уборки салона транспортного средства с применением дезинфицирующих средств, в том числе дезинфекции контактных поверхностей салона;

осуществление перед каждым занятием измерения температуры тела инструктора и обучаемого бесконтактным термометром, недопущение на занятие инструктора или обучаемого с повышенной температурой тела;

осуществление обработки рук инструктора и обучаемого дезинфицирующими средствами;

недопущение нахождения в салоне транспортного средства инструктора и обучаемого без одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов;

осуществление после каждого занятия сквозного проветривания салона транспортного средства;

в) с 14 декабря по 19 декабря 2020 г. осуществлять реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организациям независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ. Указанное ограничение не распространяется на:

работу дежурных групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, для осуществления присмотра и ухода за обучающимися;

проведение индивидуальных занятий по практическому вождению транспортными средствами с обязательным выполнением условий, указанных в подпункте "б" настоящего подпункта;";

5) подпункт 31 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"31) на период с 21 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.:

а) организациям независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, приостановить реализацию дополнительных общеразвивающих программ в очной форме для несовершеннолетних;

б) организациям культуры независимо от формы собственности, осуществляющим творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, приостановить оказание услуг несовершеннолетним в очной форме;";

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Председателю Комитета по образованию Псковской области Седунову А.В.:

1) организовать с 14 декабря по 19 декабря 2020 г. реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ;

2) обеспечить установление с 21 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. зимних каникул для обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные программы;

3) организовать с 14 декабря по 25 декабря 2020 г. работу дежурных групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, для осуществления присмотра и ухода за обучающимися.";

7) пункт 24.1 дополнить словами ", за исключением случаев, когда указанные пункты содержат положения рекомендательного характера";

8) абзацы первый и второй пункта 5 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

"5. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года, проводимые дошкольными образовательными организациями (далее в настоящем пункте - образовательная организация - организатор мероприятия), с участием воспитанников одной группы с постоянным составом при соблюдении одновременно следующих условий:

а) на мероприятии не допускается присутствие несовершеннолетних, не являющихся постоянными воспитанниками такой группы, родителей несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, иных лиц, не являющихся работниками образовательной организации - организатора мероприятия;".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







