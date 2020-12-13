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13.12.2020,  
13:24
Текст:  Алексей Иванов

Реальные возможности "Ланкастера" и "Парадокса" показали на видео

Специалисты концерна "Калашников" выпустили очередной видеоролик, наглядно демонстрирующий, в чем же заключается разница между нарезным и квазинарезным оружием, к которому относятся стволы со сверловкой "Парадокс" или "Ланкастер".

Для лучшего понимания сути вопроса, первая половина ролика посвящена теоретической части. Сотрудник концерна Евгений Спиридонов кратко напомнил историю появления стволов "Парадокс" и "Ланкастер", назвал основные особенности и объяснил, почему они относятся к гладкоствольному оружию (в том числе согласно законодательству). Хотя и пытаются походить на нарезное. Так, "Парадокс" имеет нарезку в дульной части ствола, а "Ланкастер" - овально-винтовальную сверловку, которая придает пуле вращение. Помимо этого, в видео кратко дается и теория баллистики.

Что касается практических испытаний, то они проводились с помощью карабинов Лось 145. Один был с нарезным стволом под патрон 308 Win, а второй - под патрон 9,6/53 Lancaster. Комплектация - максимально идентичная, насколько это возможно с учетом разницы стволов.

Стрельба велась по пяти мишеням на дистанции от 100 до 500 метров, на деревянных щитах прикрепили изображение лося в натуральную величину, задачей стрелка было поразить сердце "животного" (подразумевается, что это наиболее гуманный способ охоты, чтобы зверь не мучился).

Фото: Телеканал Звезда / youtube.com
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В результате Лось 145 под патрон 308 Win показал кучность стрельбы от 12 до 110 миллиметров. Примечательно, что лучший показатель был продемонстрирован на дистанции 400 метров, тогда как на сотне он был чуть хуже - 20 миллиметров. Снижение траектории на 500 метрах превысило два метра, а скорость пули упала с начальных 790 до 481 метра в секунду.

Что касается "Ланкастера", то он при начальной скорости в 674 метра в секунду поразил цели лишь на дистанции до 300 метров, на двух последних мишенях снижение траектории оказалось слишком большим. Кучность стрельбы на ста метрах составила 43 миллиметра, на трехстах - 80. Впрочем, как отметил специалист "Калашникова", для охоты этого вполне достаточно, так как свыше 90 процентов охотничьих сценариев реализуется именно на дистанции до 300 метров.

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Фото: Defence and Technology / youtube.com
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