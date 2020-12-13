Суббота стала самым холодным днем с начала зимы в Москве

Минувшая суббота стала самым холодным днем в начала зимы. Среднесуточная температура воздуха составила минус 9 градусов. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"День 12 декабря оказался самым холодным с начала зимы, максимальная температура воздуха не превысила -7,1 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что днем 12 декабря небо над столицей стали закрывать облака, что привело к уменьшению дневного прогрева. Максимальная температура воздуха на ВДНХ и Балчуге составила минус 7,1 градуса, в Тушино - 6,3 градуса мороза, в МГУ - минус 7 градусов.

В воскресенье максимальная температура не превысит минус 6. Временами будет идти снег, может до 5 сантиметров.