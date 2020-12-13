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13.12.2020 11:37
Рубрика: Происшествия

В Пензенской области сгорел склад мебели

Текст: Анна Шепелева

В воскресенье утром в городе Кузнецке вспыхнул пожар на мебельном складе, сообщило ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 05.27 по московскому времени. На улице Чкалова города Кузнецк загорелся склад готовой мебельной продукции. По вызову выехало 26 пожарных и семь единиц техники.

В результате огонь распространился на площади 800 квадратных метров. В 06.25, уточнили в ведомстве, пожар был локализован. Во время инцидента никто не пострадал.

Причины пожара не называются, но спасатели призвали жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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