В Пензенской области сгорел склад мебели

В воскресенье утром в городе Кузнецке вспыхнул пожар на мебельном складе, сообщило ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 05.27 по московскому времени. На улице Чкалова города Кузнецк загорелся склад готовой мебельной продукции. По вызову выехало 26 пожарных и семь единиц техники.

В результате огонь распространился на площади 800 квадратных метров. В 06.25, уточнили в ведомстве, пожар был локализован. Во время инцидента никто не пострадал.

Причины пожара не называются, но спасатели призвали жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.