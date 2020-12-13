В Новосибирске при падении в шахту лифта погиб каменщик

В Новосибирске следственный комитет начал проверку после падения в шахту лифта рабочего на строительном объекте.

Несчастный случай произошел в строящемся административном здании по улице Тюленина. По предварительным данным, 46-летний каменщик возводил стену с внешней стороны шахты лифта. В процессе работы он подошел к ней, отодвинул ограждение и оступился. Рабочий упал в шахту лифта с высоты около четырех метров и скончался от полученных травм.

- Проверка по факту смерти рабочего проводится по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ- "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть", - сообщает СУ СКР по Новосибирской области.