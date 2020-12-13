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13.12.2020 10:15
Рубрика: Происшествия

Жительница Барнаула перевела "полковнику" из соцсетей три млн рублей

Текст: Наталья Граф

Алтайская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения трех миллионов рублей у жительницы Барнаула. Она перевела их возлюбленном из социальной сети.

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47-летняя горожанка рассказала, что познакомилась в социальной сети с военнослужащим зарубежной армии. Между ними завязалась любовная переписка.

- В ходе общения выяснилось, что новому знакомому должны были перечислить 1 250 000 фунтов стерлингов за доставку медицинского оборудования, - сообщает УМВД России по Алтайскому краю. - Он попросил потерпевшую снять всю сумму, предварительно создав счет на ее имя.

После этого жительнице Барнаула пришло электронное письмо о зачислении на счет всей суммы. Однако для того, чтобы ее снять, необходимо было перевести 580 000 рублей на счет представителя одного из российских банков. Дама ничего не заподозрила и перевела деньги. Затем ее попросили выплатить налог на добавленную стоимость в размере 2 340 000 рублей. Она вновь внесла необходимую сумму. И только когда ей поступило третье письмо с похожими требованиями, она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

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