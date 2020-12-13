На причале судоверфи в Мурманске загорелось рыболовецкое судно

В Мурманске три человека эвакуировали в связи с пожаром на судне "Вега", находящемся на причале Мурманской судоверфи. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло сегодня, 13 декабря, около 12.00 в машинном отделении судна. В 12.47 спасатели объявили локализацию и ликвидацию открытого горения. Пострадавших нет.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, речь идет о рыболовецком судне. Огонь появился при производстве сварочных работ. Сейчас Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.