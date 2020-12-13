В Петербурге в примерочной магазина обнаружили самодельную бомбу

Полиция Санкт-Петербурга приступила к расследованию дела о самодельном взрывном устройстве, которое было найдено в примерочной одного из универсамов города. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

ЧП произошло вчера днем. Администратор универсама, расположенного на проспекте Науки, обратилась в силовые структуры с сообщением об оставленном в примерочной отдела одежды подозрительном предмете, имеющем запах горюче-смазочных материалов. Выехавшие на место специалисты обнаружили коробку из-под сока, внутри которой находилась бутылка с горючим и воспламенителями, подсоединенная к батарейкам и будильнику.

Предполагаемое самодельное взрывное устройство отправлено на экспертизу. На нем обнаружены отпечатки пальцев, которые могут принадлежать злоумышленнику. Магазин расположен на первом этаже жилого дома. Видеонаблюдения и охраны в магазине нет.

Специалистами также осмотрена прилегающая к магазину территория. Дополнительных взрывных устройств не найдено. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Официальная информация на сайтах силовых структур пока не появилась.