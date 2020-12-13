Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на этапе КМ

Россиянин Александр Большунов финишировал первым в гонке на 15 километров свободным стилем с раздельного старта на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

Вторым стал Андрей Мельниченко (33 минуты 18,6 секунд), замкнул тройку лидеров Артем Мальцев (33.25,9). Большунов показал время 32.46,4.

Напомним, что этап пропустили сборные Норвегии, Финляндии и Швеции, отказавшиеся до конца года от участия в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Чуть ранее сегодня россиянка Юлия Ступак заняла второе место в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельного старта в Давосе. Победила американка Рози Бреннан (24 минуты 49,8 секунды), третье место досталось еще одной американке Хэйли Свирбул (+40,5).