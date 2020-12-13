СМИ: Украинская певица Лобода оказалась в центре скандала из-за ванны

38-летняя украинская певица, экс-участница проекта "ВИА Гра" Светлана Лобода вновь дала инфоповод. Напомним: в предыдущий раз фамилия женщины активно муссировалась в прессе в контексте ее предполагаемого романа с фронтменом ВИА Rammstein. В этот же раз причина чуть поскромнее - ванна.

Как напоминает KP.RU, Лобода отказалась от музыкальной премии "Золотой граммофон" этого года, что должна была ей вручаться в пятый раз, и уехала "хлопнув дверью". Чему причин называются две. По первой версии, певице не понравилось, что у артистки Мари Краймберри тоже есть люксовая гримерка с ванной. Мол, Светлану это задело, так как она полагала, что гримерка с ванной может быть только у нее - соизмеримо статусу. Вторая версия конфликта - от директора певицы. Впрочем, ванна в ней тоже стоит во главе угла.

Как представитель Лободы изложила изданию, команда артистки (постановщики, каскадеры, пиротехники…) на протяжении двух недель готовила для "Золотого граммофона" "сложный акробатический номер", в котором действительно была задействована ванна - как реквизит. Для работы над номером был приглашен Олег Бондарчук (украинский режиссер и продюсер, помимо Лободы сотрудничавший с Киркоровым, Пугачевой, Лорак - "РГ"). И данный факт, "по всей видимости, не понравилось режиссеру церемонии "Золотой Граммофон" Андрею Сычеву", - рассказала директор певицы Нателла Крапивина.

Более того: внезапно совпало, что в программе Сычева в номере другого артиста тоже была задействована ванна! Сторона Лободы против данного казуса изначально "абсолютно не возражала", но приехав на репетицию выяснила: номера с ваннами "стоят практически один за другим".

Команда Лободы обратились к режиссеру и организаторам с просьбой "разнести номера в программе", так как "это является не только непрофессионализмом, но и абсолютным неуважением к зрителю". Но общий язык найден не был. И Лобода выступать отказалась.

При этом Крапивина заверяет, что труды не пропадут даром и певица обязательно в очередной раз удивит и порадует поклонников, изыскав возможность в самое ближайшее время все-таки показать столь резонансный номер с ванной зрителю.