Умер участник групп "Воскресение" и "Самоцветы" Андрей Сапунов

13 декабря скончался советский, российский певец, автор песен и гитарист Андрей Сапунов, известный как один из старейших участников группы "Воскресение". А так же коллективов "Цветы" и "Самоцветы".

Печальную новость сообщает РБК со ссылкой на подтверждение от пресс-аташе "Воскресения" Ноны Абрамовой. Предварительная причина смерти - инфаркт.

Сапунов родился 20 октября 1956 года в Краснослободске Волгоградской области, в семье педагога. В первый класс пошел в Москве, куда перебрались родители. После школы учился в Астраханском институте рыбного хозяйства, затем - в Московском энергетическом институте. Служил в армии.

Демобилизовавшись, в 1978-1979 годах был вокалистом группы Стаса Намина. В июле 1979-го присоединился к "Воскресению". В 1982-м после распада коллектива играл с группами "Олимпия", "Самоцветы", "Лотос", "СВ", "Трио". В 1994-м вновь присоединился к возрожденному "Воскресению" (куда кроме него вошли Романов, Маргулис, Шевяков и на первых порах Алексей Макаревич), которое покинул в 2016-м "из-за разных политических взглядов с лидером группы Алексеем Романовым".