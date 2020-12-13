Умершего от COVID режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии

Тело знакового южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, скончавшегося от последствий коронавирусной инфекции на 60-м году жизни, кремируют по месту смерти - в Латвии.

Об этом передает радио "Говорит Москва" со ссылкой на ИА "Рёнхап", уточняя: такое решение было принято "из-за сложностей, которые возникли при транспортировке" трупа кинематографиста.

Кремацией займётся южнокорейское посольство в Риге. Далее урну с прахом режиссера перешлют на родину.

О смерти Ким Ки Дука стало известно 11 декабря.

Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года. Дебютный фильм снял в 1996-м. Режиссер - обладатель "Золотого льва" Венецианского МКФ. Призов фестивалей в Берлине, Сан-Себастьяне, Карловых Варах, Венеции.