В Оксфорде надеются увеличить эффективность своей вакцины от COVID-19 в сочетании со "Спутником V"

"Да, безусловно, такая возможность есть. Мы уделяли внимание этому вопросу ранее, проводя посвященные вакцинам исследования", - сказала профессор, отвечая на вопрос, возможно ли повысить эффективность оксфордской вакцины, если скомбинировать ее с другими препаратами, включая и российский "Спутник V".
Профессор уточнила, что эффект от комбинации двух препаратов сначала изучат в небольшом исследовании (на ограниченном количестве добровольцев), поэтому нет причин для беспокойства из-за использования "Спутника V", пока что не зарегистрированного за пределами России.
Гилберт уточнила, что есть основания надеяться, что вакцинация препаратом AstraZeneca сможет не только предотвратить тяжелое течение COVID-19, но и его бессимптомную передачу.
Кроме того, Гилберт рассказала, что сейчас она сама и ее коллеги пытаются выяснить причины, по которым британский препарат, согласно предварительным выводам, работает лучше, если на первом этапе вакцинации вводится лишь половина дозы, а полная - уже на втором. Российский фонд прямых инвестиций совместно с НИЦ имени Гамалеи предложил AstraZeneca объединить британскую вакцину с одним из двух компонентов "Спутника V" 23 ноября. Это идею поддержали и другие британские специалисты.
"Это (комбинация вакцин) может в конечном итоге продлить срок действия иммунитета и, возможно, также защитить людей, которые повторно получили один и тот же патоген и имеют менее устойчивый ответ (иммунной системы)", - считает директор центра вакцинации Лондонской школы гигиены и тропической медицины Беата Кампманн. Об этом рассказала The Guardian. "Но на данный момент это все теоретические концепции, которые необходимо тщательно протестировать, прежде чем их можно будет распространить на население", - подчеркнула эксперт.
При этом, отмечает издание, британские ученые собираются протестировать несколько комбинаций новых вакцинных препаратов, в том числе, сочетать оксфордскую вакцину с вакциной Pfizer. По словам председателя британской рабочей группы по вакцинам Кейт Бингхэм, эта часть исследований, вероятно, начнется в январе.