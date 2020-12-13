В Оксфорде надеются увеличить эффективность своей вакцины от COVID-19 в сочетании со "Спутником V"

Вакцина от COVID-19, разработанная в Оксфордском университете совместно с британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, может повысить эффективность, если ее скомбинировать с другими вакцинами, в том числе, и с российским "Спутником V". Такое заявление в программе BBC "Шоу Эндрю Марра" сделала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила проектом по созданию британской вакцины.

"Да, безусловно, такая возможность есть. Мы уделяли внимание этому вопросу ранее, проводя посвященные вакцинам исследования", - сказала профессор, отвечая на вопрос, возможно ли повысить эффективность оксфордской вакцины, если скомбинировать ее с другими препаратами, включая и российский "Спутник V".

Профессор уточнила, что эффект от комбинации двух препаратов сначала изучат в небольшом исследовании (на ограниченном количестве добровольцев), поэтому нет причин для беспокойства из-за использования "Спутника V", пока что не зарегистрированного за пределами России.

Гилберт уточнила, что есть основания надеяться, что вакцинация препаратом AstraZeneca сможет не только предотвратить тяжелое течение COVID-19, но и его бессимптомную передачу.

Кроме того, Гилберт рассказала, что сейчас она сама и ее коллеги пытаются выяснить причины, по которым британский препарат, согласно предварительным выводам, работает лучше, если на первом этапе вакцинации вводится лишь половина дозы, а полная - уже на втором. Российский фонд прямых инвестиций совместно с НИЦ имени Гамалеи предложил AstraZeneca объединить британскую вакцину с одним из двух компонентов "Спутника V" 23 ноября. Это идею поддержали и другие британские специалисты.

"Это (комбинация вакцин) может в конечном итоге продлить срок действия иммунитета и, возможно, также защитить людей, которые повторно получили один и тот же патоген и имеют менее устойчивый ответ (иммунной системы)", - считает директор центра вакцинации Лондонской школы гигиены и тропической медицины Беата Кампманн. Об этом рассказала The Guardian. "Но на данный момент это все теоретические концепции, которые необходимо тщательно протестировать, прежде чем их можно будет распространить на население", - подчеркнула эксперт.

При этом, отмечает издание, британские ученые собираются протестировать несколько комбинаций новых вакцинных препаратов, в том числе, сочетать оксфордскую вакцину с вакциной Pfizer. По словам председателя британской рабочей группы по вакцинам Кейт Бингхэм, эта часть исследований, вероятно, начнется в январе.