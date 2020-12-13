В Оксфорде надеются увеличить эффективность своей вакцины от COVID-19 в сочетании со "Спутником V"

Новости

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева 15:34
Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений 15:05
Тедеско выступил с заявлением в связи с инцидентом после матча с "Сочи" 14:53
СМИ: Украинская певица Лобода оказалась в центре скандала из-за ванны 14:08
Путин: Рост цен на макароны при высоких урожаях зерна недопустим 14:06
В Петербурге в примерочной магазина обнаружили самодельную бомбу 13:56
Суббота стала самым холодным днем с начала зимы в Москве 13:52
Минск: Дан старт Белорусско-российскому молодежному форуму 13:51
Умер участник групп "Воскресение" и "Самоцветы" Андрей Сапунов 13:31
Патриарх Кирилл призвал переболевших COVID-19 стать донорами плазмы 13:16
Меркель и главы федеральных земель обсудят меры по борьбе с COVID-19 12:33
В московском метро поезда остановились из-за пассажира на путях 12:18
Италия и ВОЗ намерено утаили отчет о неготовности страны к пандемии 11:21
Россияне назвали любимые горнолыжные курорты 10:14
СМИ: Сотрудники ФБР замешаны в скандалах на почве домогательств 10:03
Дом звезды футбола Паоло Росси ограблен во время его похорон 09:33
В Британии магазинам рекомендовали создать запасы продуктов и лекарств 09:23
Оперштаб: Еще 4841 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:18
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы 09:14
Пушкова удивил протест Киева из-за российских санкций 08:30
Эпидемиолог перечислила долгосрочные последствия COVID-19 07:56
Мужчина открыл стрельбу по участникам митинга в США 07:37
Минюст США запросил документы о делах сына Джо Байдена на Украине 07:00
Вакцинация от коронавируса в США начнется 14 декабря 05:41
Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю 05:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Как в 2020 году поститься заболевшим и врачам
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
13.12.2020 15:16
Рубрика: Общество

В Оксфорде надеются увеличить эффективность своей вакцины от COVID-19 в сочетании со "Спутником V"

Текст: Ирина Невинная
Вакцина от COVID-19, разработанная в Оксфордском университете совместно с британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, может повысить эффективность, если ее скомбинировать с другими вакцинами, в том числе, и с российским "Спутником V". Такое заявление в программе BBC "Шоу Эндрю Марра" сделала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, которая руководила проектом по созданию британской вакцины.

"Да, безусловно, такая возможность есть. Мы уделяли внимание этому вопросу ранее, проводя посвященные вакцинам исследования", - сказала профессор, отвечая на вопрос, возможно ли повысить эффективность оксфордской вакцины, если скомбинировать ее с другими препаратами, включая и российский "Спутник V".

Фото: iStock
Названо самое частое последствие заражения коронавирусом

Профессор уточнила, что эффект от комбинации двух препаратов сначала изучат в небольшом исследовании (на ограниченном количестве добровольцев), поэтому нет  причин для беспокойства из-за использования "Спутника V", пока что не зарегистрированного за пределами России.

Гилберт уточнила, что есть основания надеяться, что вакцинация препаратом AstraZeneca сможет не только предотвратить тяжелое течение  COVID-19, но и его бессимптомную передачу.

Кроме того, Гилберт рассказала, что сейчас она сама и ее коллеги пытаются выяснить причины, по которым британский препарат, согласно предварительным выводам, работает лучше, если на первом этапе вакцинации вводится лишь половина дозы, а полная - уже на втором. Российский фонд прямых инвестиций совместно с НИЦ имени Гамалеи предложил AstraZeneca объединить британскую вакцину с одним из двух компонентов "Спутника V" 23 ноября. Это идею  поддержали и другие британские специалисты.

"Это (комбинация вакцин) может в конечном итоге продлить срок действия иммунитета и, возможно, также защитить людей, которые повторно получили один и тот же патоген  и имеют менее устойчивый ответ (иммунной системы)", - считает директор центра вакцинации Лондонской школы гигиены и тропической медицины Беата Кампманн. Об этом рассказала The Guardian. "Но на данный момент это все теоретические концепции, которые необходимо тщательно протестировать, прежде чем их можно будет распространить на население", - подчеркнула эксперт.

При этом, отмечает издание, британские ученые собираются протестировать несколько комбинаций новых вакцинных препаратов, в том числе, сочетать оксфордскую вакцину с вакциной  Pfizer. По словам председателя британской рабочей группы по вакцинам Кейт Бингхэм, эта часть исследований, вероятно, начнется в январе.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Хорошевцева
Пушкова удивил протест Киева из-за российских санкций
Россиян ждут увеличение зарплат и бонусы
Эпидемиолог перечислила долгосрочные последствия COVID-19
Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников