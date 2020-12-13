В России вышла книга, переведенная роботом

Российское издательство выпустило книгу Дэниела Сасскинда "Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться". Ее особенность состоит в том, что за перевод отвечал "Яндекс.Переводчик" - алгоритм, который используется для перевода больших текстов. Автор книги размышляет о будущем работы в связи с прогрессом в области искусственного интеллекта и передаче машинам все большего объема задач, ранее выполнявшихся людьми.

Он отмечает, что человечество устало бояться конкуренции со стороны машин, и развенчивает заблуждения о "замене человека роботом". Перевод 350-страничной книги занял всего 40 секунд. Однако его качество оставляет желать лучшего, и эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время компьютер не заменит человека.

"Транслейтеры делают перевод, который в издательствах называют "подстрочником", - то есть это дословный пересказ иностранного текста, в результате могут получиться вполне правильные с точки зрения русского языка и грамматики предложения, но сложно воспринимаемые людьми", - рассказывает Инна Стародубцева, редактор издательства "Бомбора".

К примеру, английский язык подразумевает фиксированную последовательность членов предложения, тогда как в русском языке эта последовательность меняется в зависимости от того, на чем автор хотел сделать акцент.