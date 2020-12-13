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13.12.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 080 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 28 080 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва  6425
  2. Санкт-Петербург 3768
  3. Московская область 1444
  4. Нижегородская область  497
  5. Республика Карелия 417
  6. Архангельская область 401
  7. Республика Коми 398
  8. Ростовская область 391
  9. Свердловская область 389
  10. Воронежская область 380
  11. Вологодская область 370
  12. Республика Крым 351
  13. Хабаровский край 338
  14. Красноярский край 336
  15. Псковская область 329
  16. Пермский край 318
  17. Челябинская область 300
  18. Ульяновская область 293
  19. Самарская область 291
  20. Мурманская область 281
  21. Иркутская область 279
  22. Волгоградская область 274
  23. Забайкальский край 263
  24. Саратовская область 260
  25. Кировская область 242
  26. Приморский край 241
  27. Омская область 241
  28. Ставропольский край 236
  29. Тверская область 234
  30. Ханты-Мансийский автономный округ 234
  31. Республика Саха (Якутия) 225
  32. Республика Бурятия 224
  33. Алтайский край  222
  34. Ленинградская область 219
  35. Калининградская область 215
  36. Новгородская область 209
  37. Тульская область 206
  38. Удмуртская Республика 203
  39. Брянская область 197
  40. Владимирская область 194
  41. Ямало-Ненецкий автономный округ 193
  42. Томская область 189
  43. Ярославская область 189
  44. Краснодарский край 184
  45. Пензенская область 183
  46. Белгородская область 180
  47. Оренбургская область 180
  48. Республика Хакасия 179
  49. Курская область 178
  50. Орловская область 176
  51. Астраханская область 174
  52. Ивановская область 173
  53. Тюменская область 173
  54. Кемеровская область 168
  55. Новосибирская область 168
  56. Сахалинская область 163
  57. Калужская область 162
  58. Республика Дагестан 152
  59. Смоленская область 151
  60. Республика Башкортостан 151
  61. Амурская область 150
  62. Липецкая область 148
  63. Чеченская Республика 140
  64. Тамбовская область 139
  65. Рязанская область 135
  66. Республика Чувашия 131
  67. Костромская область 117
  68. Курганская область 107
  69. Республика Адыгея 100
  70. Кабардино-Балкарская Республика 100
  71. Республика Алтай 99
  72. Республика Калмыкия 97
  73. Карачаево-Черкесская Республика 94
  74. Республика Татарстан 90
  75. Республика Мордовия 87
  76. Республика Тыва 86
  77. Республика Северная Осетия-Алания 86
  78. Республика Ингушетия 84
  79. Камчатский край 82
  80. Севастополь 78
  81. Республика Марий Эл 53
  82. Магаданская область 44
  83. Еврейская автономная область 23
  84. Чукотский автономный округ 5
  85. Ненецкий автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 653 928 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%
  2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан 0,7%
  3. Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Нижегородская область, Пензенская область, Республика Северная Осетия-Алания, Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтверждено 488 летальных случаев:
  1. Москва 72
  2. Санкт-Петербург 67
  3. Московская область  31
  4. Ростовская область 27
  5. Красноярский край 21
  6. Свердловская область 18
  7. Пермский край 17
  8. Нижегородская область 15
  9. Иркутская область  15
  10. Воронежская область 11
  11. Тульская область 10
  12. Краснодарский край 9
  13. Владимирская область 8
  14. Алтайский край 8
  15. Омская область 8
  16. Республика Коми 7
  17. Республика Чувашия 7
  18. Новосибирская область 7
  19. Республика Бурятия 7
  20. Удмуртская Республика 6
  21. Оренбургская область 6
  22. Челябинская область 6
  23. Белгородская область 5
  24. Ленинградская область 5
  25. Мурманская область  5
  26. Республика Крым 5
  27. Астраханская область 5
  28. Волгоградская область 5
  29. Ставропольский край 5
  30. Саратовская область 5
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 5
  32. Курская область 4
  33. Ярославская область 4
  34. Приморский край 4
  35. Липецкая область 3
  36. Тамбовская область 3
  37. Республика Карелия 3
  38. Калининградская область 3
  39. Республика Башкортостан 3
  40. Самарская область 3
  41. Республика Алтай 3
  42. Кемеровская область 3
  43. Рязанская область 2
  44. Псковская область 2
  45. Севастополь 2
  46. Кабардино-Балкарская Республика 2
  47. Республика Мордовия 2
  48. Пензенская область 2
  49. Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  50. Хабаровский край 2
  51. Калужская область 1
  52. Костромская область 1
  53. Республика Дагестан 1
  54. Республика Ингушетия 1
  55. Республика Марий Эл 1
  56. Кировская область  1
  57. Курганская область 1
  58. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло  46 941 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению  20 277 человек:
  1. Москва 4841
  2. Санкт-Петербург 2151
  3. Московская область 962
  4. Архангельская область 531
  5. Нижегородская область 433
  6. Свердловская область 393
  7. Красноярский край 388
  8. Ленинградская область 386
  9. Ульяновская область 385
  10. Воронежская область 379
  11. Республика Коми 339
  12. Вологодская область 325
  13. Республика Карелия 302
  14. Самарская область 297
  15. Пермский край 287
  16. Мурманская область 280
  17. Республика Бурятия  257
  18. Ханты-Мансийский автономный округ 244
  19. Кировская область 239
  20. Калининградская область 225
  21. Иркутская область 224
  22. Республика Саха (Якутия) 223
  23. Алтайский край 222
  24. Саратовская область 218
  25. Ямало-Ненецкий автономный округ 217
  26. Волгоградская область 212
  27. Забайкальский край 208
  28. Томская область 205
  29. Хабаровский край 196
  30. Владимирская область 191
  31. Ростовская область 187
  32. Брянская область 183
  33. Курская область 176
  34. Кемеровская область 176
  35. Ставропольский край 174
  36. Тюменская область 171
  37. Оренбургская область 168
  38. Тульская область 166
  39. Удмуртская Республика 158
  40. Амурская область 147
  41. Кабардино-Балкарская Республика 134
  42. Рязанская область 133
  43. Тверская область 126
  44. Пензенская область 121
  45. Новосибирская область 121
  46. Псковская область 119
  47. Ярославская область 111
  48. Краснодарский край 105
  49. Курганская область 105
  50. Карачаево-Черкесская Республика 92
  51. Республика Чувашия 90
  52. Омская область 85
  53. Республика Тыва 84
  54. Республика Северная Осетия - Алания 83
  55. Республика Калмыкия 81
  56. Камчатский край 80
  57. Республика Мордовия 79
  58. Белгородская область 77
  59. Приморский край 75
  60. Астраханская область 72
  61. Республика Алтай 70
  62. Республика Татарстан 69
  63. Республика Адыгея 63
  64. Республика Крым 56
  65. Республика Дагестан 56
  66. Ивановская область 53
  67. Калужская область 50
  68. Республика Ингушетия 50
  69. Орловская область 47
  70. Севастополь 44
  71. Новгородская область 39
  72. Магаданская область 38
  73. Чеченская Республика 32
  74. Смоленская область 31
  75. Челябинская область 29
  76. Республика Башкортостан 24
  77. Липецкая область 22
  78. Тамбовская область 21
  79. Костромская область 13
  80. Республика Марий Эл 12
  81. Еврейская автономная область 10
  82. Республика Хакасия 9

За весь период выписано по выздоровлению по России  -  2 106 235

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