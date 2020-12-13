За сутки в России подтверждено 28 080 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 6425
- Санкт-Петербург 3768
- Московская область 1444
- Нижегородская область 497
- Республика Карелия 417
- Архангельская область 401
- Республика Коми 398
- Ростовская область 391
- Свердловская область 389
- Воронежская область 380
- Вологодская область 370
- Республика Крым 351
- Хабаровский край 338
- Красноярский край 336
- Псковская область 329
- Пермский край 318
- Челябинская область 300
- Ульяновская область 293
- Самарская область 291
- Мурманская область 281
- Иркутская область 279
- Волгоградская область 274
- Забайкальский край 263
- Саратовская область 260
- Кировская область 242
- Приморский край 241
- Омская область 241
- Ставропольский край 236
- Тверская область 234
- Ханты-Мансийский автономный округ 234
- Республика Саха (Якутия) 225
- Республика Бурятия 224
- Алтайский край 222
- Ленинградская область 219
- Калининградская область 215
- Новгородская область 209
- Тульская область 206
- Удмуртская Республика 203
- Брянская область 197
- Владимирская область 194
- Ямало-Ненецкий автономный округ 193
- Томская область 189
- Ярославская область 189
- Краснодарский край 184
- Пензенская область 183
- Белгородская область 180
- Оренбургская область 180
- Республика Хакасия 179
- Курская область 178
- Орловская область 176
- Астраханская область 174
- Ивановская область 173
- Тюменская область 173
- Кемеровская область 168
- Новосибирская область 168
- Сахалинская область 163
- Калужская область 162
- Республика Дагестан 152
- Смоленская область 151
- Республика Башкортостан 151
- Амурская область 150
- Липецкая область 148
- Чеченская Республика 140
- Тамбовская область 139
- Рязанская область 135
- Республика Чувашия 131
- Костромская область 117
- Курганская область 107
- Республика Адыгея 100
- Кабардино-Балкарская Республика 100
- Республика Алтай 99
- Республика Калмыкия 97
- Карачаево-Черкесская Республика 94
- Республика Татарстан 90
- Республика Мордовия 87
- Республика Тыва 86
- Республика Северная Осетия-Алания 86
- Республика Ингушетия 84
- Камчатский край 82
- Севастополь 78
- Республика Марий Эл 53
- Магаданская область 44
- Еврейская автономная область 23
- Чукотский автономный округ 5
- Ненецкий автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 653 928 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл 0,6%
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан 0,7%
- Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Нижегородская область, Пензенская область, Республика Северная Осетия-Алания, Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8%
За последние сутки подтверждено 488 летальных случаев:
- Москва 72
- Санкт-Петербург 67
- Московская область 31
- Ростовская область 27
- Красноярский край 21
- Свердловская область 18
- Пермский край 17
- Нижегородская область 15
- Иркутская область 15
- Воронежская область 11
- Тульская область 10
- Краснодарский край 9
- Владимирская область 8
- Алтайский край 8
- Омская область 8
- Республика Коми 7
- Республика Чувашия 7
- Новосибирская область 7
- Республика Бурятия 7
- Удмуртская Республика 6
- Оренбургская область 6
- Челябинская область 6
- Белгородская область 5
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 5
- Республика Крым 5
- Астраханская область 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Саратовская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Курская область 4
- Ярославская область 4
- Приморский край 4
- Липецкая область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Калининградская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Самарская область 3
- Республика Алтай 3
- Кемеровская область 3
- Рязанская область 2
- Псковская область 2
- Севастополь 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Пензенская область 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Хабаровский край 2
- Калужская область 1
- Костромская область 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Курганская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 46 941 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 277 человек:
- Москва 4841
- Санкт-Петербург 2151
- Московская область 962
- Архангельская область 531
- Нижегородская область 433
- Свердловская область 393
- Красноярский край 388
- Ленинградская область 386
- Ульяновская область 385
- Воронежская область 379
- Республика Коми 339
- Вологодская область 325
- Республика Карелия 302
- Самарская область 297
- Пермский край 287
- Мурманская область 280
- Республика Бурятия 257
- Ханты-Мансийский автономный округ 244
- Кировская область 239
- Калининградская область 225
- Иркутская область 224
- Республика Саха (Якутия) 223
- Алтайский край 222
- Саратовская область 218
- Ямало-Ненецкий автономный округ 217
- Волгоградская область 212
- Забайкальский край 208
- Томская область 205
- Хабаровский край 196
- Владимирская область 191
- Ростовская область 187
- Брянская область 183
- Курская область 176
- Кемеровская область 176
- Ставропольский край 174
- Тюменская область 171
- Оренбургская область 168
- Тульская область 166
- Удмуртская Республика 158
- Амурская область 147
- Кабардино-Балкарская Республика 134
- Рязанская область 133
- Тверская область 126
- Пензенская область 121
- Новосибирская область 121
- Псковская область 119
- Ярославская область 111
- Краснодарский край 105
- Курганская область 105
- Карачаево-Черкесская Республика 92
- Республика Чувашия 90
- Омская область 85
- Республика Тыва 84
- Республика Северная Осетия - Алания 83
- Республика Калмыкия 81
- Камчатский край 80
- Республика Мордовия 79
- Белгородская область 77
- Приморский край 75
- Астраханская область 72
- Республика Алтай 70
- Республика Татарстан 69
- Республика Адыгея 63
- Республика Крым 56
- Республика Дагестан 56
- Ивановская область 53
- Калужская область 50
- Республика Ингушетия 50
- Орловская область 47
- Севастополь 44
- Новгородская область 39
- Магаданская область 38
- Чеченская Республика 32
- Смоленская область 31
- Челябинская область 29
- Республика Башкортостан 24
- Липецкая область 22
- Тамбовская область 21
- Костромская область 13
- Республика Марий Эл 12
- Еврейская автономная область 10
- Республика Хакасия 9
За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 106 235