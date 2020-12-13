За сутки в России подтверждено 28 080 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 19,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 6425 Санкт-Петербург 3768 Московская область 1444 Нижегородская область 497 Республика Карелия 417 Архангельская область 401 Республика Коми 398 Ростовская область 391 Свердловская область 389 Воронежская область 380 Вологодская область 370 Республика Крым 351 Хабаровский край 338 Красноярский край 336 Псковская область 329 Пермский край 318 Челябинская область 300 Ульяновская область 293 Самарская область 291 Мурманская область 281 Иркутская область 279 Волгоградская область 274 Забайкальский край 263 Саратовская область 260 Кировская область 242 Приморский край 241 Омская область 241 Ставропольский край 236 Тверская область 234 Ханты-Мансийский автономный округ 234 Республика Саха (Якутия) 225 Республика Бурятия 224 Алтайский край 222 Ленинградская область 219 Калининградская область 215 Новгородская область 209 Тульская область 206 Удмуртская Республика 203 Брянская область 197 Владимирская область 194 Ямало-Ненецкий автономный округ 193 Томская область 189 Ярославская область 189 Краснодарский край 184 Пензенская область 183 Белгородская область 180 Оренбургская область 180 Республика Хакасия 179 Курская область 178 Орловская область 176 Астраханская область 174 Ивановская область 173 Тюменская область 173 Кемеровская область 168 Новосибирская область 168 Сахалинская область 163 Калужская область 162 Республика Дагестан 152 Смоленская область 151 Республика Башкортостан 151 Амурская область 150 Липецкая область 148 Чеченская Республика 140 Тамбовская область 139 Рязанская область 135 Республика Чувашия 131 Костромская область 117 Курганская область 107 Республика Адыгея 100 Кабардино-Балкарская Республика 100 Республика Алтай 99 Республика Калмыкия 97 Карачаево-Черкесская Республика 94 Республика Татарстан 90 Республика Мордовия 87 Республика Тыва 86 Республика Северная Осетия-Алания 86 Республика Ингушетия 84 Камчатский край 82 Севастополь 78 Республика Марий Эл 53 Магаданская область 44 Еврейская автономная область 23 Чукотский автономный округ 5 Ненецкий автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 653 928 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл 0,6% Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская область, Новосибирская область, Кемеровская область, Республика Дагестан 0,7% Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Нижегородская область, Пензенская область, Республика Северная Осетия-Алания, Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Республика Татарстан 0,8% За последние сутки подтверждено 488 летальных случаев: Москва 72 Санкт-Петербург 67 Московская область 31 Ростовская область 27 Красноярский край 21 Свердловская область 18 Пермский край 17 Нижегородская область 15 Иркутская область 15 Воронежская область 11 Тульская область 10 Краснодарский край 9 Владимирская область 8 Алтайский край 8 Омская область 8 Республика Коми 7 Республика Чувашия 7 Новосибирская область 7 Республика Бурятия 7 Удмуртская Республика 6 Оренбургская область 6 Челябинская область 6 Белгородская область 5 Ленинградская область 5 Мурманская область 5 Республика Крым 5 Астраханская область 5 Волгоградская область 5 Ставропольский край 5 Саратовская область 5 Ханты-Мансийский автономный округ 5 Курская область 4 Ярославская область 4 Приморский край 4 Липецкая область 3 Тамбовская область 3 Республика Карелия 3 Калининградская область 3 Республика Башкортостан 3 Самарская область 3 Республика Алтай 3 Кемеровская область 3 Рязанская область 2 Псковская область 2 Севастополь 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Республика Мордовия 2 Пензенская область 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 Хабаровский край 2 Калужская область 1 Костромская область 1 Республика Дагестан 1 Республика Ингушетия 1 Республика Марий Эл 1 Кировская область 1 Курганская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 46 941 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 20 277 человек: Москва 4841 Санкт-Петербург 2151 Московская область 962 Архангельская область 531 Нижегородская область 433 Свердловская область 393 Красноярский край 388 Ленинградская область 386 Ульяновская область 385 Воронежская область 379 Республика Коми 339 Вологодская область 325 Республика Карелия 302 Самарская область 297 Пермский край 287 Мурманская область 280 Республика Бурятия 257 Ханты-Мансийский автономный округ 244 Кировская область 239 Калининградская область 225 Иркутская область 224 Республика Саха (Якутия) 223 Алтайский край 222 Саратовская область 218 Ямало-Ненецкий автономный округ 217 Волгоградская область 212 Забайкальский край 208 Томская область 205 Хабаровский край 196 Владимирская область 191 Ростовская область 187 Брянская область 183 Курская область 176 Кемеровская область 176 Ставропольский край 174 Тюменская область 171 Оренбургская область 168 Тульская область 166 Удмуртская Республика 158 Амурская область 147 Кабардино-Балкарская Республика 134 Рязанская область 133 Тверская область 126 Пензенская область 121 Новосибирская область 121 Псковская область 119 Ярославская область 111 Краснодарский край 105 Курганская область 105 Карачаево-Черкесская Республика 92 Республика Чувашия 90 Омская область 85 Республика Тыва 84 Республика Северная Осетия - Алания 83 Республика Калмыкия 81 Камчатский край 80 Республика Мордовия 79 Белгородская область 77 Приморский край 75 Астраханская область 72 Республика Алтай 70 Республика Татарстан 69 Республика Адыгея 63 Республика Крым 56 Республика Дагестан 56 Ивановская область 53 Калужская область 50 Республика Ингушетия 50 Орловская область 47 Севастополь 44 Новгородская область 39 Магаданская область 38 Чеченская Республика 32 Смоленская область 31 Челябинская область 29 Республика Башкортостан 24 Липецкая область 22 Тамбовская область 21 Костромская область 13 Республика Марий Эл 12 Еврейская автономная область 10 Республика Хакасия 9 За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 106 235