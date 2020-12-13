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13.12.2020 19:06
Рубрика: Общество

Захарова рассказала о смертельных случаях COVID-19 среди дипломатов

Текст: Игорь Дунаевский

Среди российских дипломатов есть случаи смертельного исхода заболевания коронавирусом. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По ее словам, "наши дипломаты и сотрудники консульских учреждений - такие же люди, и пандемия их не обходит стороной". В эфире телеканала "Звезда" она рассказала о "большом количестве" заболевших в российских посольствах за рубежом, добавив: "У нас есть, к сожалению, и летальные случаи".

Из-за заболеваний пришлось пойти на сокращение очного консульского приема в российских представительствах.

Общество Здоровье Правительство МИД Пандемия коронавируса COVID-19

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