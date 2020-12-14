Украшение это не только умное, но красивое, сложное и статусное.

Модель высокой часовой марки, выступающая в качестве самостоятельной ценности, а не просто модного аксессуара, подобранного под цвет одежды, расскажет о характере женщины не меньше, чем мужские часы - о своем обладателе. Почти все модели, представленные здесь, механические, а следовательно, технически весьма серьезные. В некоторых часах использованы кварцевые механизмы улучшенных характеристик.

Появление браслетов из золота в женских часах в предпраздничное время кажется вполне логичным. Конечно, они существенно увеличивают стоимость модели, но и привлекают к себе особое внимание. Посмотрите на тонкость работы с узором, имитирующим ткань, в браслетах Piaget Limelight Gala или Omega De Ville Tresor. Или на пластичность конструкции в Vacheron Constantin Egerie. Есть варианты более скромные. Например, браслеты Bvlgari Serpenti Seduttori из стали и золота, как будто составленные из чешуек. А фирменная сталь в Chopard Alpine Eagle отражает свет не хуже драгоценного металла.