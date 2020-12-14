Распоряжение главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай от 11 декабря 2020 года № 545-рГ "Об организации рабочего времени в декабре 2020 года"

В целях рационального использования рабочего времени в декабре 2020 года:

1. Рекомендовать руководителям Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, исполнительных органов государственной власти Республики Алтай принять меры по привлечению работников с их с письменного согласия, с соблюдением иных требований, установленных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации, к работе в выходной день 26 декабря 2020 года с предоставлением выходного дня 31 декабря 2020 года, а также организовать такие мероприятия в организациях, находящихся в их ведении, с учетом режимов работы и недопущения ухудшения оказываемых услуг гражданам.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Алтай, руководителям иных органов и организаций на территории Республики Алтай принять меры по привлечению работников с их с письменного согласия, с соблюдением иных требований, установленных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации, к работе в выходной день 26 декабря 2020 года с предоставлением выходного дня 31 декабря 2020 года с учетом режимов работы, недопущения ухудшения оказываемых услуг гражданам, необходимости обеспечения бесперебойного функционирования систем безопасности и жизнеобеспечения населения.

3. Первым заместителям Председателя Правительства Республики Алтай, заместителям Председателя Правительства Республики Алтай, курирующим соответствующие исполнительные органы государственной власти Республики Алтай, в соответствии с распределением обязанностей обеспечить 31 декабря 2020 года бесперебойное функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, а также иных организаций, деятельность которых связана с безопасностью и жизнеобеспечением населения.

О.Л.Хорохордин







