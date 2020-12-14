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14 декабря 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 782-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 14.1.2.1 следующего содержания:

"14.1.2.1. Запретить с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, а также гражданам проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних (рождественских) праздничных и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера.";

2) подпункт 8 пункта 14.4 дополнить словами ", а в каникулярное время - обеспечить их присутствие в общественных местах только в присутствии родителей (их законных представителей)";

3) пункт 14.5 дополнить подпунктами "п" и "р" следующего содержания:

"п) с 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года;

р) с 9 января 2021 года по 22 января 2021 года.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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