Закон Брянской области от 14 декабря 2020 года № 108-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Брянской областной Думой 10 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области (далее - ТФОМС Брянской области) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Брянской области в сумме 15 740 556,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Брянской области в сумме 15 740 556,4 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Брянской области на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Брянской области на 2022 год в сумме 16 484 408,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 17 414 406,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Брянской области на 2022 год в сумме 16 484 408,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 17 414 406,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета ТФОМС Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета ТФОМС Брянской области:

1. На 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2. На плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований ТФОМС Брянской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

1. На 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. На плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета ТФОМС Брянской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области

Утвердить:

1. Перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС Брянской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Установить, что в случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета ТФОМС Брянской области или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС Брянской области, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соответствующие изменения отражаются в отчете об исполнении бюджета ТФОМС Брянской области за 2021 год на основании нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

3) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

4) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые ТФОМС Брянской области в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в виде межбюджетных трансфертов, направляются:

1) из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;

на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования;

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения;

2) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Брянской области, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса

1. Установить, что ТФОМС Брянской области в 2021 году в составе бюджета ТФОМС Брянской области формирует нормированный страховой запас в размере 1 377 559,6 тыс. рублей для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

2. Средства нормированного страхового запаса включаются в общий объем средств финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования, за исключением средств нормированного страхового запаса, направляемых на цели, установленные в третьем абзаце подпункта 2, подпункте 3 и подпункте 4 пункта 3 настоящей статьи.

3. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Брянской области лицам, застрахованным на территории Брянской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Брянской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2021 год для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Брянской области, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Брянской области в 2021 году

1. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и не использованные на начало текущего финансового года, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены.

2. Установить, что остатки средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования, не использованные на начало текущего финансового года и не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования Брянской области и на увеличение расходов соответственно целям, установленным подпунктом 3 пункта 3 статьи 6 настоящего Закона с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись ТФОМС Брянской области.

3. Установить, что субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, полученные сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям представления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись ТФОМС Брянской области без внесения изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что поступившие в текущем финансовом году средства обязательного медицинского страхования прошлых лет, источником которых являлась субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, неналоговые доходы, поступившие сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования Брянской области с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись ТФОМС Брянской области.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Брянской области А.В.Богомаз







