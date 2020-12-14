BTS и Моргенштерн попали в Toп-5 самых упоминаемых персон во "ВКонтакте"

В Toп-10 самых упоминаемых персон вошли пять политиков, три музыканта и два спортсмена. Первое место, как и много лет подряд, у президента России Владимира Путина. Причем, снова с большим отрывом от конкурентов по рейтингу.
А вот второе и третье место соответственно впервые заняли корейский бойз-бэнд BTS (влиятельный журнал Time в свежем номере и вовсе поместил певучих и танцующих жизнерадостных ребят на обложку, назвав их к тому же и артистами года) и российский рэпер Моргенштерн. В Top-10 оказались и еще два политика - Александр Лукашенко и Дональд Трамп - в связи с состоявшимися выборами в Беларуси и США.
При этом, столь же предсказуемо на шестом месте оказался боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (чуть-чуть отставший от первой пятерки) - 2,8 миллиона упоминаний…
А вот то, что Ольга Бузова опередила всех представительниц прекрасного пола из мира музыки, кино, театра, телевидения и индустрии развлечений, в целом несколько удивительно. Ярких песен-хитов в этом году у нее, пожалуй, все-таки не было.
Впрочем, активность в соцсети и события в личной жизни, которыми Бузова часто делится с подписчиками, помогли ей в итоге стать вообще единственной женщиной в десятке персон, которыми больше всего интересовались пользователи.
Персоны года (по количеству упоминаний во "ВКонтакте"):
Владимир Путин - 18,6 млн упоминаний.
BTS - 8,6 млн.
Моргенштерн - 3,2 млн.
Александр Лукашенко - 3,1 млн.
Дональд Трамп - 2,9 млн.