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14.12.2020 17:25
Рубрика: Культура

BTS и Моргенштерн попали в Toп-5 самых упоминаемых персон во "ВКонтакте"

Текст: Александр Алексеев
Социальная сеть "ВКонтакте" опубликовала рейтинг самых обсуждаемых персон 2020 года. В нем учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь 2020 года.
Моргенштерн. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Моргенштерн. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Моргенштерн. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В Toп-10 самых упоминаемых персон вошли пять политиков, три музыканта и два спортсмена. Первое место, как и много лет подряд, у президента России Владимира Путина. Причем, снова с большим отрывом от конкурентов по рейтингу.

А вот второе и третье место соответственно впервые заняли корейский бойз-бэнд BTS (влиятельный журнал Time в свежем номере и вовсе поместил певучих и танцующих жизнерадостных ребят на обложку, назвав их к тому же и артистами года) и российский рэпер Моргенштерн. В Top-10 оказались и еще два политика - Александр Лукашенко и Дональд Трамп - в связи с состоявшимися выборами в Беларуси и США.

При этом, столь же предсказуемо на шестом месте оказался боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (чуть-чуть отставший от первой пятерки) - 2,8 миллиона упоминаний…

А вот то, что Ольга Бузова опередила всех представительниц прекрасного пола из мира музыки, кино, театра, телевидения и индустрии развлечений, в целом несколько удивительно. Ярких песен-хитов в этом году у нее, пожалуй, все-таки не было.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Впрочем, активность в соцсети и события в личной жизни, которыми Бузова часто делится с подписчиками, помогли ей в итоге стать вообще единственной женщиной в десятке персон, которыми больше всего интересовались пользователи.

Персоны года (по количеству упоминаний во "ВКонтакте"):

Владимир Путин - 18,6 млн упоминаний.

BTS - 8,6 млн.

Моргенштерн - 3,2 млн.

Александр Лукашенко - 3,1 млн.

Дональд Трамп - 2,9 млн.

Культура Музыка Культура Музыка Поп-музыка Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии ВКонтакте

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