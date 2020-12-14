Итальянский дом Bvlgari и основательница японского бренда Ambush Юн Ан объединились для создания капсульной коллекции сумок Serpenti.

Самая узнаваемая змея в мире предстала в неожиданном и даже отчасти авангардном виде.

Дизайнер Юн сегодня невероятно популярна во всем мире. Она выросла на поп-культуре, ее творения вдохновлены повседневной жизнью, но не лишены элементов роскоши. "Змеи у Bvlgari стали символом гламура, который постоянно преображается", - считает Юн. Яркие цвета и "дутые" формы - основные идеи токийского дизайнера, привнесенные в коллекцию. Каждая сумка Ambush x Bvlgari украшена замаскированной застежкой в виде змеиной головы.

Поясная сумка, которую можно носить через плечо.

Юн разработала три новые модели сумок: через плечо и с короткой ручкой, многофункциональную поясную сумку и соблазнительный жесткий минодьер.

У повседневной и в то же время роскошной сумки с верхней ручкой (плечевой ремень здесь может отстегиваться) - невероятно нежный стеганый корпус из кожи наппа, а в качестве авангардного штриха - массивные металлические детали. Поясные сумки (прямоугольные и в форме сердца) хороши на все случаи жизни: съемный поясной ремень и отстегивающийся плечевой позволяют носить ее на талии (сумка в форме сердца носится наискосок) или через плечо.

Модели доступны в ярких оттенках - голубом, салатовом и лиловом, а также в черном и белом цветах. Жесткая маленькая сумка-минодьер в форме сердца - идеальный вечерний аксессуар. Она доступна в двух версиях - в черной коже наппа или в алюминии. Обе модели украшены игривыми кисточками.