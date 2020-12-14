Новости

Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
Видео: Тело мужчины, убившего девушку и ее брата, нашли на пляже 19:05
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году 18:57
Мнение потерпевших учтут при рассмотрении прошения о помиловании 18:55
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола 18:53
Аткинсон против пчелы: Netflix готовит 7 новых британских проектов 18:41
Источник: ЦСКА уволит Ганчаренко после матча с "Ростовом" 18:38
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации "Спутник V" вырабатывается на 42 день 18:35
В Прикамье учителей попросили не ставить двойки на дистанционке 18:30
В Калининграде установили скамейку из бахил 18:27
Армения и Азербайджан начали обмен пленными 18:22
На Кубани до 31 декабря продлен режим повышенной готовности 18:20
Сергей Лавров направляется с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину 18:19
Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2020" 18:07
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% 17:52
Уязвимость в Steam поставила под угрозу миллионы геймеров 17:47
В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" 17:40
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 17:37
Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность 17:27
Минпромторг проинспектирует зарубежные фармзаводы 17:26
На 94-м году умер солист Мариинского театра Владимир Кравцов 17:11
Опубликован тизер второго сезона "Постановки" с Шином и Теннантом 17:06
Обвиняемые в хищении в "Оборонэнергосбыте" осуждены на сроки до 12 лет 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 19:06
Рубрика: Общество

Тонкие и спортивные

Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
Модель Bvlgari Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel 100 m создает новое представление о спортивных часах класса люкс XXI века.
Bvlgari Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel 100 m, водостойкая до 100 метров модель в корпусе и на браслете из стали. Bvlgari Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel 100 m, водостойкая до 100 метров модель в корпусе и на браслете из стали.
Bvlgari Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel 100 m, водостойкая до 100 метров модель в корпусе и на браслете из стали.

Линия Octo Finissimo все больше изменяет парадигму современного часового дела. Появление новой стальной модели с циферблатом синего или черного цвета, с тончайшим автоматическим механизмом и водостойкостью до 100 м стало возможным благодаря легкому утолщению корпуса до 6,4 мм и добавлению завинчивающейся заводной головки.
Новая коллекция Bvlgari: демистификация высокого стиля в игре и творчестве

В основе линии Octo Finissimo - отличное чувство современного стиля, тщательное внимание к деталям и, безусловно, эффектная тонкость механизмов и корпусов. Octo Finissimo - это история о технических достижениях. Будучи результатом швейцарских инновационных разработок, часы этой линии с их превосходной механикой представляют собой технологические шедевры.

Ультратонкий корпус из стали (толщина 6,4 мм, диаметр 40 мм); завинчивающаяся заводная головка из стали с керамической вставкой; водостойкость до 100 м, лакированный циферблат. Интегрированный стальной браслет с комбинированной шлифовано-полированной отделкой; раскладывающаяся застежка.

Со своего появления в 2014 году коллекция Bvlgari Octo Finissimo поставила шесть мировых рекордов тонкости (по одному за год) и создала новое представление о современном стиле мужских часов.

Линия Octo Finissimo перевернула представление о стиле современных мужских часов

В этом году в семействе появилась модель из стали с черным или синим лакированным циферблатом - Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel. Это говорит о важном поворотном моменте: Bvlgari стремится к тому, чтобы новая сдержанная роскошь стала также и универсальной, более доступной.

Мануфактурный механизм Bvlgari толщиной всего 2,23 мм, автоподзавод посредством платинового мини-ротора, смещенного от центра; запас хода 60 часов.

"Мы создаем эти часы-рекордсмены, вдохновляясь необыкновенными автомобилями вроде Gran Turismo, которые вы водите ежедневно. Если сравнивать с экстремальным спортивным автомобилем, наши часы - это, скорее, полный привод, и водостойкость здесь до 100 метров. Есть завинчивающаяся заводная головка, и вы можете нырять, плавать, принимать душ. Часы позволяют одеться нарядно или буднично, их можно носить как на теннисный корт, так и в зал заседаний", - прокомментировал Жан-Кристоф Бабен, глава группы Bvlgari.

Коллекцию Octo Finissimo можно считать олицетворением современного часового искусства. Ее особенность состоит не только в необычной эстетике, но прежде всего в механике высочайшего уровня. Аудитория этой коллекции многогранна - от ценителей часового мастерства до модников, следующих новейшим тенденциям.Завоевав более 50 наград и установив 6 мировых рекордов с 2014 года, коллекция Octo Finissimo привнесла в мир новое представление о том, какими могут быть мужские часы. В 2017 году появились автоматические часы в корпусе из титана, толщина которых составляла всего 5,15 мм. В новых стальных моделях 2020 года толщина корпуса чуть увеличена (до 6,4 мм), при этом механизм остался тем же самым - рекордно тонким для автоматических часов.
Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников