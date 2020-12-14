Модель Bvlgari Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel 100 m создает новое представление о спортивных часах класса люкс XXI века.

Линия Octo Finissimo все больше изменяет парадигму современного часового дела. Появление новой стальной модели с циферблатом синего или черного цвета, с тончайшим автоматическим механизмом и водостойкостью до 100 м стало возможным благодаря легкому утолщению корпуса до 6,4 мм и добавлению завинчивающейся заводной головки.

В основе линии Octo Finissimo - отличное чувство современного стиля, тщательное внимание к деталям и, безусловно, эффектная тонкость механизмов и корпусов. Octo Finissimo - это история о технических достижениях. Будучи результатом швейцарских инновационных разработок, часы этой линии с их превосходной механикой представляют собой технологические шедевры.

Ультратонкий корпус из стали (толщина 6,4 мм, диаметр 40 мм); завинчивающаяся заводная головка из стали с керамической вставкой; водостойкость до 100 м, лакированный циферблат. Интегрированный стальной браслет с комбинированной шлифовано-полированной отделкой; раскладывающаяся застежка.

Со своего появления в 2014 году коллекция Bvlgari Octo Finissimo поставила шесть мировых рекордов тонкости (по одному за год) и создала новое представление о современном стиле мужских часов.

Линия Octo Finissimo перевернула представление о стиле современных мужских часов

В этом году в семействе появилась модель из стали с черным или синим лакированным циферблатом - Octo Finissimo Automatic Satin-Polished Steel. Это говорит о важном поворотном моменте: Bvlgari стремится к тому, чтобы новая сдержанная роскошь стала также и универсальной, более доступной.

Мануфактурный механизм Bvlgari толщиной всего 2,23 мм, автоподзавод посредством платинового мини-ротора, смещенного от центра; запас хода 60 часов.

"Мы создаем эти часы-рекордсмены, вдохновляясь необыкновенными автомобилями вроде Gran Turismo, которые вы водите ежедневно. Если сравнивать с экстремальным спортивным автомобилем, наши часы - это, скорее, полный привод, и водостойкость здесь до 100 метров. Есть завинчивающаяся заводная головка, и вы можете нырять, плавать, принимать душ. Часы позволяют одеться нарядно или буднично, их можно носить как на теннисный корт, так и в зал заседаний", - прокомментировал Жан-Кристоф Бабен, глава группы Bvlgari.