Закон Чеченской Республики от 3 декабря 2020 года № 68-рз "О внесении изменения в статью 1 Закона Чеченской Республики "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике"

Принят Парламентом Чеченской Республики 19 ноября 2020 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Чеченской Республики от 16 октября 2020 года № 62-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чеченской Республике на 2021 год" (газета "Вести республики, 2020, 17 октября) изменение, заменив цифры "9496" цифрами "10020".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Чеченской Республики Р. Кадыров
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