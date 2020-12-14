Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 11 декабря 2020 года № 128 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:
1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
1) в части 1:
в абзаце первом слова "14 декабря 2020 года" заменить словами "20 января 2021 года";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) запретить проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований с участием граждан;";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях.
Режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.
Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет сохраняется, в том числе, в периоды:
с 15 июня по 28 июня 2020 года;
с 29 июня по 6 июля 2020 года;
с 7 июля по 20 июля 2020 года;
с 21 июля по 3 августа 2020 года;
с 4 августа по 17 августа 2020 года;
с 18 августа по 31 августа 2020 года;
с 1 сентября по 14 сентября 2020 года;
с 15 сентября по 28 сентября 2020 года;
с 29 сентября по 12 октября 2020 года;
с 13 октября по 26 октября 2020 года;
с 27 октября по 9 ноября 2020 года;
с 10 ноября по 23 ноября 2020 года;
с 24 ноября по 1 декабря 2020 года;
с 2 декабря по 14 декабря 2020 года;
с 15 декабря по 28 декабря 2020 года;
с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года;
с 12 января по 20 января 2021 года;";
2) в пункте 4 части 4 после слов "на условиях карантина" дополнить словами "до 20 января 2021 года включительно".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 декабря 2020 года.
3. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Р.В.Копин
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