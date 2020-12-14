Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 11 декабря 2020 года № 128 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в части 1:

в абзаце первом слова "14 декабря 2020 года" заменить словами "20 января 2021 года";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) запретить проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований с участием граждан;";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях.

Режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет сохраняется, в том числе, в периоды:

с 15 июня по 28 июня 2020 года;

с 29 июня по 6 июля 2020 года;

с 7 июля по 20 июля 2020 года;

с 21 июля по 3 августа 2020 года;

с 4 августа по 17 августа 2020 года;

с 18 августа по 31 августа 2020 года;

с 1 сентября по 14 сентября 2020 года;

с 15 сентября по 28 сентября 2020 года;

с 29 сентября по 12 октября 2020 года;

с 13 октября по 26 октября 2020 года;

с 27 октября по 9 ноября 2020 года;

с 10 ноября по 23 ноября 2020 года;

с 24 ноября по 1 декабря 2020 года;

с 2 декабря по 14 декабря 2020 года;

с 15 декабря по 28 декабря 2020 года;

с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года;

с 12 января по 20 января 2021 года;";

2) в пункте 4 части 4 после слов "на условиях карантина" дополнить словами "до 20 января 2021 года включительно".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 декабря 2020 года.

3. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







