Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.12.2020,  
12:03
Текст:  Тимур Алимов

Эффективные доработки: Су-57 продолжает совершенствоваться

С появлением изображений серийных экземпляров Су-57 обнаруживается все больше доказательств усовершенствования его малозаметности. Об этом написал портал Military Watch Magazine.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения нередко критиковался западными специалистами из-за недостаточной скрытности. Однако на появившихся в начале декабря фотографиях видно, что конструкторам удалось "закрыть" большинство вопросов, говорится в публикации.

Так, на воздухозаборники установлена коаксиально-радиальная решетка, выполненная из радиопоглощающих материалов, что помогает скрывать излучение от двигателей.

- Это было особенно важно, поскольку от низкой радиолокационной заметности в фронтальной части корпуса зависит живучесть самолета, - отмечается в материале.

Выравнивание по краям, наклоны передней и задней кромок крыльев, поверхностей управления и панелей обшивки существенно снижают эффективную поверхность рассеяния.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
В США назвали пять особенностей Су-57, угрожающих НАТО

- Аналитики неоднократно подчеркивали, что инфракрасная система поиска и сопровождения в носовой части Су-57 серьезно подрывает его возможности малозаметности, увеличивая поперечное сечение. На серийных образцах эта проблема решена. В неработающем режиме радар поворачивается той его частью, которая обработана радиопоглощающим материалом.

К слову, этот инфракрасный радар позволяет истребителю работать без каких-либо радиолокационных сигналов на средней и малой дальности, что обеспечивает преимущество в живучести и ситуационной осведомленности по сравнению с F-22 или J-20, у которых нет подобного оборудования, - пишет автор.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Vitalykuzmin.net
Украина сорвала поставку пулеметов в Турцию 10:30
Ставка на маневренность: названо важное преимущество Су-57 11.12.2020
Новые САУ и роботы: какая техника придет в Сухопутные войска РФ 10.12.2020
самолеты
Невиданный уровень: The Drive оценил высокотехнологичную сборку Су-57 11.12.2020
Трагедия "Русских витязей": три Су-27 врезались в гору 25 лет назад 11.12.2020
ВКС России
Ракетоносец Ту-160М назван мировым достижением 09.12.2020
Дрон "Охотник" впервые испытали в качестве перехватчика 02.12.2020