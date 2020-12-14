Феи и фрейлины, снежинки и снегурочки кружатся вокруг елки, украшенной сверкающими игрушками и длинными праздничными гирляндами, - это сюжет не только новогоднего бала, но и ювелирных украшений этой зимы.

То один, то другой бренд демонстрирует внезапный интерес к малахиту, который в силу этого претендует на звание "камень сезона". Основная же часть драгоценностей нейтральна по цвету и универсальна по стилю: белое и розовое золото, бриллианты, геометрические мотивы.

Как бальные платья в наше время становятся несколько избыточным явлением, так парадно-торжественные украшения постепенно уступают место более неформальному ювелирному стилю. Даже "высокие" коллекции (например, у Chanel или Dior) выглядят так, что их легко можно представить на ком-то вполне знакомом, в том числе на себе. Знаковые символы ювелирных домов повсеместно переосмысливаются - и новые версии выглядят даже привлекательнее исторических прототипов.

Эти новинки создаются для поколения, выбирающего украшения, которые легко носить. Предпочтение отдается узнаваемому дизайну - с тем условием, чтобы он позволял подчеркнуть индивидуальность. Подвески и серьги, браслеты-цепочки или жесткие бэнглы, длинные и короткие колье, архитектурные кольца допускают бесчисленные стилевые сочетания, их можно носить с чем угодно.