Бросить вызов самому себе, ставить планку все выше, верить в невозможное - все это отличает настоящих первопроходцев и исследователей.

Истории многих смелых людей связаны с Longines. Их примеры завораживают, удивляют и вдохновляют. Коллекция 2020 года Longines Spirit основана на наследии бренда и посвящена легендарным авиаторам. Вместе с тем эти часы говорят о том, что стремление к совершенству и намерение достичь в этом результатов свойственно человеку любой эпохи.

Эстетика и технологии

Массивная заводная головка, шрифт циферблата, крупные люминесцентные стрелки - эти элементы позаимствованы у моделей, которые использовали пилоты на заре авиации. Longines решил переработать дизайн и представить новую коллекцию, соответствующую современным тенденциям. Серьезный акцент был сделан на разнообразии отделок: здесь есть матовые и глянцевые, шлифованные и рельефные элементы. При этом часы очень технологичны: все модели Longines Spirit оснащены высокоточными механизмами с автоподзаводом и кремниевыми пружинами, и все они сертифицированы COSC как хронометры.

Славная история

Авиаторы 1930-х годов Говард Хьюз, Амелия Эрхарт, Элинор Смит полагались на часовые устройства Longines - они на практике оценили надежность приборов с эмблемой в виде крылатых песочных часов и доверяли им не только успех своего дела, но порой и свои жизни. Часовые приборы Longines сыграли большую роль в открытии новых воздушных маршрутов и установлении рекордов авиаперелетов, они помогали определять экстремальные погодные условия, были прочными и точными.

В коллекции Longines Spirit, запущенной мануфактурой в этом году, легендарное наследие обрело современную форму. Новые модели сочетают актуальный силуэт и пропорции с традиционной эстетикой авиаторских часов. Дух бесстрашных первопроходцев мотивирует следующие поколения расширять границы возможного.

Оборудование Longines фиксировало время перелета Говарда Хьюза вокруг света и Амелии Эрхарт через Атлантику. Часы этой же марки помогали американке Элинор Смит, в 16 лет ставшей самым молодым лицензированным пилотом в мире, устанавливать одиночные рекорды скорости и высоты. В 1931 году она, управляя самолетом на высоте более 9 тысяч метров, потеряла сознание, но пришла в себя и сумела приземлиться, а через несколько дней поднялась еще выше - на 9929 метров.