Новости

Техногиганты из США могут быть оштрафованы до 10% их оборота в Европе 19:37
Вышел трейлер "Земли кочевников" с Фрэнсис МакДорманд 19:34
В Лондоне со среды вводится максимальный уровень ограничений 19:24
Видео: Тело мужчины, убившего девушку и ее брата, нашли на пляже 19:05
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году 18:57
Мнение потерпевших учтут при рассмотрении прошения о помиловании 18:55
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола 18:53
Аткинсон против пчелы: Netflix готовит 7 новых британских проектов 18:41
Источник: ЦСКА уволит Ганчаренко после матча с "Ростовом" 18:38
Иммунитет к COVID-19 после вакцинации "Спутник V" вырабатывается на 42 день 18:35
В Прикамье учителей попросили не ставить двойки на дистанционке 18:30
В Калининграде установили скамейку из бахил 18:27
Армения и Азербайджан начали обмен пленными 18:22
На Кубани до 31 декабря продлен режим повышенной готовности 18:20
Сергей Лавров направляется с рабочим визитом в Боснию и Герцеговину 18:19
Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация - 2020" 18:07
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100% 17:52
Уязвимость в Steam поставила под угрозу миллионы геймеров 17:47
В регионы отправлено уже 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" 17:40
По "Секретному вторжению" Marvel снимут сериал с Сэмюэлем Джексоном 17:37
Гинцбург: Вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность 17:27
Минпромторг проинспектирует зарубежные фармзаводы 17:26
На 94-м году умер солист Мариинского театра Владимир Кравцов 17:11
Опубликован тизер второго сезона "Постановки" с Шином и Теннантом 17:06
Обвиняемые в хищении в "Оборонэнергосбыте" осуждены на сроки до 12 лет 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как изменились правила оформления больничных
Как изменились правила оформления больничных
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 19:07
Рубрика: Общество

Знак качества

Российская газета - Спецвыпуск № 282(8336)
Бросить вызов самому себе, ставить планку все выше, верить в невозможное - все это отличает настоящих первопроходцев и исследователей.

Истории многих смелых людей связаны с Longines. Их примеры завораживают, удивляют и вдохновляют. Коллекция 2020 года Longines Spirit основана на наследии бренда и посвящена легендарным авиаторам. Вместе с тем эти часы говорят о том, что стремление к совершенству и намерение достичь в этом результатов свойственно человеку любой эпохи.

Эстетика и технологии

Фото: Longines
Longines открыл первый флагманский бутик в Москве с прямым управлением

Массивная заводная головка, шрифт циферблата, крупные люминесцентные стрелки - эти элементы позаимствованы у моделей, которые использовали пилоты на заре авиации. Longines решил переработать дизайн и представить новую коллекцию, соответствующую современным тенденциям. Серьезный акцент был сделан на разнообразии отделок: здесь есть матовые и глянцевые, шлифованные и рельефные элементы. При этом часы очень технологичны: все модели Longines Spirit оснащены высокоточными механизмами с автоподзаводом и кремниевыми пружинами, и все они сертифицированы COSC как хронометры.

Славная история

Авиаторы 1930-х годов Говард Хьюз, Амелия Эрхарт, Элинор Смит полагались на часовые устройства Longines - они на практике оценили надежность приборов с эмблемой в виде крылатых песочных часов и доверяли им не только успех своего дела, но порой и свои жизни. Часовые приборы Longines сыграли большую роль в открытии новых воздушных маршрутов и установлении рекордов авиаперелетов, они помогали определять экстремальные погодные условия, были прочными и точными.

В коллекции Longines Spirit, запущенной мануфактурой в этом году, легендарное наследие обрело современную форму. Новые модели сочетают актуальный силуэт и пропорции с традиционной эстетикой авиаторских часов. Дух бесстрашных первопроходцев мотивирует следующие поколения расширять границы возможного.

Фото: Longines
The Longines Heritage Classic Tuxedo: в стиле вечеринок конца 40-х

Оборудование Longines фиксировало время перелета Говарда Хьюза вокруг света и Амелии Эрхарт через Атлантику. Часы этой же марки помогали американке Элинор Смит, в 16 лет ставшей самым молодым лицензированным пилотом в мире, устанавливать одиночные рекорды скорости и высоты. В 1931 году она, управляя самолетом на высоте более 9 тысяч метров, потеряла сознание, но пришла в себя и сумела приземлиться, а через несколько дней поднялась еще выше - на 9929 метров.

Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5"
Google прокомментировал отключение в России и других странах
Выборщики приступили к определению следующего президента США
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников