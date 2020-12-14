Кузнецова попросила губернаторов обеспечить безопасность детей зимой

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к главам регионов с рекомендацией обратить внимание на меры безопасности детей зимой, особенно в период каникул.

Как сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка, в письме к главам регионов Анна Кузнецова напоминает, что летом 2020 года во время неорганизованного отдыха погибли 885 детей, это в 1,7 раза больше, чем за предыдущее лето.

"Очень важно не допустить подобной ситуации в зимние каникулы, - говорится в ее письме, - чтобы были сделаны соответствующие выводы и предприняты все необходимые меры профилактики".

По ее мнению, наиболее травмоопасными зимой являются горки, катки и другие уличные объекты, и к их безопасности должно быть повышенное внимании.

Омбудсмен подчеркивает, что необходимо продумать досуг детей в каникулы. "Учреждения для детей, в том числе театры, музеи должны быть максимально доступны, конечно, с учетом региональной ситуации с СОVID-19" - говорится в письме детского омбудсмена.