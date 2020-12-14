Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.10.2020 г. № 241н "О содержании и форме представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий по управлению и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности"

Зарегистрирован 10.12.2020 г. № 61375

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 11.12.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 05.02.2018 № 46 "О содержании и форме представления отчетности об осуществлении переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по управлению и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимости имущества, находящимися в федеральной собственности, о признании утратившими силу приказа Минэкономразвития России от 20 июля 2009 г. № 283 и пункта 3 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 22 декабря 2014 г. № 822" (зарегистрирован Минюстом России 15.03.2018, регистрационный № 50367).