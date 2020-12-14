Мнение потерпевших учтут при рассмотрении прошения о помиловании

Президент России Владимир Путин утвердил новое положение о помиловании осужденных, в котором расширен список обстоятельств, которые профильная комиссия должна будет учитывать при принятии решения.

По сравнению с прежней редакцией документа, перечень увеличен с восьми до десяти пунктов.

Так, при рассмотрении прошения осужденного необходимо будет принимать во внимание "мнения потерпевших или их родственников относительно возможности помилования".

Также комиссия должна будет рассмотреть "обращения о помиловании, поступившие от родственников, представителей общественных организаций, а также от иных лиц".

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования - 14 декабря.