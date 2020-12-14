На трассе "Дон" начали строительство моста через реку Адерба

На трассе М-4 "Дон" в районе Геленджика началось строительство моста через реку Адерба, сообщили в госкомпании "Автодор".

Работы ведутся в рамках реконструкции трассы с 1503-го по 1506-й километр. Дорожники уже закончили устройство буронабивных свай. Сейчас идет сооружение несущих конструкций моста - опор, ростверков и ригелей, уточнили в госкомпании.

Также продолжается возведение путепровода, который обеспечит связь с поселком Дивноморское. Уже выполнен монтаж балок пролетного строения половины сооружения. После завершения работ на этом участке водители смогут комфортно и безопасно съезжать с трассы по направлению в Геленджик и обратно, а также разворачиваться в направлении курортного поселка Дивноморское.

Кроме того, на участке с 1513-го по 1517-й километр начались работы по строительству подземного пешеходного перехода. Продолжается возведение путепровода на Голубую бухту и эстакады на пересечении с улицей Луначарского на въезде в Геленджик.

В итоге, возле Геленджика будет пять транспортных развязок, которые позволят увеличить пропускную способность трассы М-4, улучшить экологическую обстановку в регионе и повысить безопасность движения за счет разделения транспортных и пешеходных потоков.