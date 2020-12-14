Охота на "Хищника": как МиГ-25 сбил беспилотник США в 2002 году

Легендарные советские истребители-перехватчики МиГ-25 (по натовской классификации Foxbat - летучая лисица) кроме СССР состояли на вооружении еще пяти государств. В военно-воздушных силах Ирака, Сирии и Ливии эти скоростные крылатые машины принимали участие в реальных боевых действиях.

Наиболее успешным применение стало в составе иракских ВВС. Например, во время продолжительного конфликта с соседним Ираном "двадцать пятые" не только сбивали самолеты различных типов, но и использовались для ударов по целям, находящимся на земле.

В 1991 году в ходе войны в Персидском заливе известен случай, когда одиночный МиГ-25 атаковал группу из десяти F/A-18 Hornet и сумел сбить один из таких истребителей-бомбардировщиков.

Есть данные и об уничтожении F-15С Eagle, но они не подтверждены официально.

В воздушных боях потеряно две "Летучие лисицы", причем американским пилотам приходилось задействовать большое количество средств поражения, чтобы добиться результата.

Известен случай, когда по МиГу было выпущено с десяток ракет, но он увернулся от них и благополучно вернулся на базу.

В 90-е годы эксплуатация уцелевших самолетов из-за проблем с запасными частями становилась все более сложной. Тем не менее отдельные машины поднимались в небо уже в новом веке.

В декабре 2002 года над Ираком прошел последний воздушный бой с участием МиГ-25. Истребителю пришлось сразиться с необычным противником - беспилотным разведывательным аппаратом США RQ-1 Predator. Причем дрон был вооружен модернизированными ракетами "воздух-воздух" типа Stinger и попытался атаковать ими перехватчик, но безрезультатно.

Однако хватило одного попадания иракской гиперзвуковой ракеты Р-40, чтобы БПЛА превратился в горящие обломки.

Во время американской агрессии в 2003 году вся саддамовская авиация была прикована к земле и в боевых действиях не участвовала.

Уже после оккупации страны обнаруженные МиГ-25 давили танками M1 Abrams, хотя неисправная техника никакой особой угрозы для контингента США уже не представляла.