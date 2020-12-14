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14.12.2020 14:49
Рубрика: Экономика

Помощь по соцконтрактам смогут получить более миллиона россиян

Текст: Елена Манукиян

Финансирование на соцконтракты в ближайшие три года увеличится более чем в пять раз, а их количество превысит один миллион, сообщила "РГ" вице-спикер Совета федерации Галина Карелова.

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"Мы видим, что эта программа востребована гражданами, и к 2021 году необходимо сделать ее максимально эффективной и отвечающей новым вызовам. Более миллиона социальных контрактов планируется заключить в ближайшие три года на общую сумму 116 млрд рублей", - сказала она. Таким образом, ежегодные затраты на оказание адресной помощи гражданам превысят 35 млрд рублей.

Как рассказали в минтруде, всего с начала этого года заключено 85 тысяч социальных контрактов в 21 пилотном регионе. Всего на них было выделено 7 млрд рублей. Сегодня с помощью соцконтракта можно открыть своё дело, найти работу, получить новую профессию. Минтруд также предлагает включить обучение по ведению подсобному хозяйству в перечень услуг, доступных гражданам по соцконтракту, сообщили в ведомстве. В ведомстве напомнили, что со следующего года соцконтракты будут доступны гражданам, проживающим на всей территории страны.

Фото: РИА Новости
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В 2020 году самым востребованным направлением социального контракта стало преодоление трудной жизненной ситуации - его заключили 42 тысячи семей и помощь в поиске работы - более 32 тысячи семей. В числе самых активных регионов - Нижегородская, Новгородская и Саратовская области, республики Мордовия и Чувашия.

Для заключения социального контракта семья должна относиться к категории малоимущих, в которой средний доход, рассчитанный на члена семьи, не превышает установленной регионом величины прожиточного минимума. Обратиться за адресной поддержкой в виде соцконтракта можно в региональные органы соцзащиты или МФЦ, где потребуется предоставить сведения о составе семьи, доходах и имуществе. Решение о возможности заключения с семьей социального контракта принимается в течение месяца.

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