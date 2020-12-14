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14.12.2020 17:14

ПСБ провел онлайн-форум по финансовой грамотности

ПСБ 11 и 12 декабря провел онлайн-форум финансовой грамотности "Просто Капитал", к трансляции которого подключилось более 400 тысяч человек. Все они получили современную и достоверную информацию об управлении личными финансами. Программа форума включала в себя четыре трека, которые были разделены по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков.

Спикерами форума стали представители ПСБ, федеральных ведомств и руководители регионов, а также сотрудники и основатели компаний в сфере электронной и розничной торговли, деловых, общественных и спортивных организаций и др.

- Взрослые и подростки, продвинутые инвесторы и неискушенные в финансовых продуктах пользователи, самозанятые и начинающие предприниматели - онлайн-форум "Просто Капитал" оказался полезным и познавательным для людей с совершенно разными потребностями и знаниями в сфере финансовой грамотности, - рассказал руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов. - Являясь открытой образовательной онлайн-площадкой, форум предоставил возможности для обмена опытом, новых знакомств, а также для формирования осознанности принимаемых финансовых решений.

В первый день в рамках профессионального трека состоялась пленарная сессия "МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту", а также мастер-классы по цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и пр. На сессии "Самозанятые: преимущества и перспективы" обсуждались аспекты работы в этом статусе. Во второй день начинающие узнали, как управлять семейным бюджетом, грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечься от мошенников.

Трек для продвинутых научил грамотно инвестировать, как решить жилищный вопрос, как выгодно использовать кредиты и господдержку. Подросткам на соответствующем треке рассказали, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована в будущем.

Гости форума смогли принять участие в увлекательных онлайн-викторинах, проверить свои знания в финансах и получить ценные призы от ПСБ за правильные ответы. "Два дня живых, интересных выступлений и мастер-классов в безопасном формате - так прошел форум "Просто капитал", - заключил Константин Басманов

16 декабря сайт prostokapital.ru будет преобразован в ресурс с архивом видеозаписей со всех треков онлайн-форума "Просто Капитал". Также на сайте будут доступны презентационные материалы от спикеров.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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